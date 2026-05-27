ЗМІ: Норвегія готова перейти під «ядерну парасольку» Франції

Норвегія приєдналася до країн, які готові скористатися французькою «ядерною парасолькою» на тлі загострення ситуації з безпекою в Європі та зміни політики США. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який відвідав у середу Париж. Він підписав із президентом Франції Емманюелем Макроном угоду про співпрацю у сфері оборони.

«Ми робимо це з огляду на ситуацію в галузі політики безпеки в Європі, зокрема на масштабне переозброєння Росії, в тому числі в ядерній сфері, а також на те, що вона веде повномасштабну війну проти іншої європейської країни», –заявив Стере норвезькому інформаційному агентству NTB.

Він додав, що в мирний час ядерна зброя в Норвегії не розгортатиметься.

Ця скандинавська країна з населенням 5,6 мільйона осіб є членом НАТО, але не входить до складу Європейського Союзу, і межує з Росією в Арктиці. Норвегія стала черговою країною, яка отримала ядерний захист від Франції, після Польщі та Литви, які також межують з Росією.

У березні цього року Франція запропонувала поширити свою «ядерну парасольку» на бажаючі європейські країни. Насправді це означає, що у разі нападу на ці країни одним із варіантів можливе застосування Францією її ядерної зброї для їх захисту. Наразі передбачається, що більшість європейських країн НАТО перебувають під «ядерною парасолькою» США.

До французької ініціативи приєдналися зокрема Польща, Литва, Нідерланди, Бельгія, Данія та Німеччина. Емманюель Макрон не виключив можливості за певних обставин розміщення французької ядерної зброї в інших країнах, наголосивши при цьому, що наказ про її використання зможе віддавати лише президент Франції.

Наразі, за офіційними даними, у Франції трохи менше 300 ядерних боєголовок.



