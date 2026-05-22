Сікорський прокоментував рішення Трампа розгорнути 5000 військових у Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, прибуваючи на засідання голів МЗС країн НАТО у Швеції, подякував президенту США за рішення додатково відправити до Польщі п’ять тисяч військових.

«Ротація і присутність американських військ у Польщі збережеться більш-менш на попередньому рівні», – заявив Сікорський, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Дональд Трамп, оголошуючи про плановану дислокацію, не навів подробиць, і незрозуміло, чи є ці війська частиною ротаційного розгортання, яке Пентагон раніше відклав.

Очільник польського МЗС подякував усім американським і польським посадовцям, причетним до рішення, й наголосив, що «все добре, що добре закінчується».

«Думаю, репутація Польщі як країни, яка серйозно ставиться до оборони, також допомогла… Гадаю, це ставить Путіна в некомфортне становище», – наголосив Сікорський.

22 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що США відправлять до Польщі додатково п’ять тисяч військовослужбовців, «виходячи з успішного обрання нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького». Президент Польщі своєю чергою подякував лідерові США.

20 травня у Пентагоні оголосили, що США скорочують загальну кількість бойових бригадних груп, які розміщені у Європі, із чотирьох до трьох – це повернення до рівнів бойових бригадних груп у Європі у 2021 році. Водночас в оборонному міністерстві заявили, що через таке рішення «тимчасово затримується» розгортання сил Сполучених Штатів у Польщі, «яка є зразковим союзником США».

Раніше цього місяця американський президент Дональд Трамп оголосив про плани вивести 5 000 військовослужбовців з Німеччини. Пізніше Пентагон підтвердив, що скасовує заплановану ротаційну передислокацію приблизно 4 000 військових до Польщі та відкладає плани розміщення батальйону наземних крилатих ракет «Томагавк» у Німеччині.