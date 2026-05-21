Трамп: США відправлять до Польщі додатково 5000 військових

Президент США Дональд Трамп оголосив, що США відправлять до Польщі додатково 5000 військовослужбовців.

«Виходячи з успішного обрання нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького, якого я з гордістю підтримав, та наших стосунків з ним, я радий оголосити, що Сполучені Штати надішлють до Польщі додатково 5000 військовослужбовців», – написав він у Truth Social

Трамп не навів подробиць, і незрозуміло, чи були ці війська частиною ротаційного розгортання, яке Пентагон раніше відклав.

20 травня у Пентагоні оголосили, що США скорочують загальну кількість бойових бригадних груп, які розміщені у Європі, із чотирьох до трьох – це повернення до рівнів бойових бригадних груп у Європі у 2021 році. Водночас в оборонному міністерстві заявили, що через таке рішення «тимчасово затримується» розгортання сил Сполучених Штатів у Польщі, «яка є зразковим союзником США».

Раніше цього місяця американський президент Дональд Трамп оголосив про плани вивести 5 000 військовослужбовців з Німеччини. Пізніше Пентагон підтвердив, що скасовує заплановану ротаційну передислокацію приблизно 4 000 військових до Польщі та відкладає плани розміщення батальйону наземних крилатих ракет «Томагавк» у Німеччині.