Пентагон оголосив про скорочення бригад США в Європі з чотирьох до трьох

У Пентагоні оголосили, що США скорочують загальну кількість бойових бригадних груп, які розміщені у Європі, із чотирьох до трьох.

«Це повертає нас до рівнів бойових бригадних груп у Європі у 2021 році. Рішення стало результатом комплексного, багаторівневого процесу, зосередженого на розгортанні сил США в Європі», – повідомили у Міністерстві оборони США На початку вересня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони США на Міністерство війни. Міністр оборони Піт Геґсет і його команда зможуть використати титули «міністр війни» і «заступник міністра війни». Геґсет заявив, що перейменування – це «не просто слова, а військова етика»..

Там додали, що через таке рішення «тимчасово затримується» розгортання сил Сполучених Штатів у Польщі, «яка є зразковим союзником США».

«Міністерство оборони визначить остаточне розташування цих та інших сил США в Європі на основі подальшого аналізу стратегічних та оперативних потреб США, а також власної здатності наших союзників надавати сили для оборони Європи», – йдеться в повідомленні.

У Пентагоні також повідомили, що міністр оборони Піт Геґсет 19 травня розмовляв із віцепрем’єр-міністром Польщі Владиславом Косіняком-Камишем, додавши, що «Міністерство залишатиметься в тісному контакті з нашими польськими колегами під час проведення цього аналізу, зокрема для забезпечення того, щоб Сполучені Штати зберегли сильну військову присутність у Польщі».

Минулого тижня два американські чиновники заявили, що Пентагон скасував плани з розгортання 4000 військовослужбовців США до Польщі. Генерал Крістофер Ланеве, виконувач обов’язків начальника штабу армії, підтвердив це рішення під час свідчень перед Комітетом з питань збройних сил Палати представників. Але він мало що пояснив, окрім того, що «для цієї бригади було найбільш логічно не розгортати її».

Перед тим Пентагон оголосив про плани з виведення 5000 військовослужбовців з союзника НАТО Німеччини, частково через зростаючий розкол між президентом США Дональдом Трампом і Європою щодо війни в Ірані.



Президент США Дональд Трамп неодноразово різко критикував Європу за недостатні, на його думку, витрати на оборону і не раз говорив, що він може розглянути питання про вихід Сполучених Штатів із НАТО.

Європейські політики заявляли, що прислухалися до заклику Трампа збільшити оборонні витрати і взяти на себе велику відповідальність за безпеку континенту. Однак вони побоюються, що поспішне виведення американських військ і озброєнь може зробити Європу вразливою для військового нападу з боку Росії, хоча Москва заперечує наявність подібних намірів.