НАТО працює зі Штатами, щоб «зрозуміти деталі» скорочення американського контингенту в Німеччині

У Північноатлантичному альянсі комунікують зі Сполученими Штатами щодо їхнього рішення скоротити свій контингент у Німеччині, заявила речниця НАТО Елісон Гарт 2 травня.

«Ми співпрацюємо зі США, щоб зрозуміти деталі їхнього рішення щодо розміщення військ у Німеччині», – повідомила вона в соцмережі X.

За оцінкою речниці, ця зміна підкреслює необхідність для Європи й надалі інвестувати більше в оборону та брати на себе більшу частку відповідальності за власну безпеку. Гарт нагадала, що на саміті НАТО в Гаазі минулого року союзники вже погодилися інвестувати 5% ВВП в оборону.





«Ми залишаємося впевненими у нашій здатності забезпечити наші спроможності стримування та оборони, оскільки цей перехід до сильнішої Європи в сильнішому НАТО продовжується», – додала вона.

Як передає Reuters, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував рішення США, також заявивши, що Європа має брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

«Німеччина на вірному шляху», – заявив він, говорячи про розширення німецьких збройних сил та оборонного виробництва.

Напередодні американське видання The Hill повідомило, що президент США Дональд Трамп наказав вивести з Німеччини 5 тисяч американських військових.

Останніми днями Трамп має суперечку з Мерцем після того, як німецький канцлер заявив, що іранці принижують США під час переговорів про припинення війни.

28 квітня президент США відповів, що Мерц не знає, про що говорить, а 29 квітня Трамп заявив, що Вашингтон «вивчає та розглядає» можливе скорочення американських військ у Німеччині.