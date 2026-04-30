Трамп закликає Мерца надати перевагу Україні над Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повинен «приділяти більше часу припиненню війни між Росією та Україною» і «менше часу втручанню у справи тих, хто позбавляє ядерної загрози з боку Ірану».

«Канцлер Німеччини повинен приділяти більше часу припиненню війни між Росією та Україною (де він виявився абсолютно неефективним!) та наведенню ладу у своїй розхитаній країні, особливо в питаннях імміграції та енергетики, а менше – втручанню у справи тих, хто позбавляє світ ядерної загрози з боку Ірану, роблячи тим самим світ, зокрема й Німеччину, безпечнішим місцем», – написав він на своїй платформі TruthSocial.

Останніми днями Трамп має суперечку з Мерцем після того, як німецький канцлер заявив, що іранці принижують США під час переговорів про припинення війни.

28 квітня президент США відповів, що Мерц не знає, про що говорить, а 29 квітня Трамп заявив, що Вашингтон «вивчає та розглядає» можливе скорочення американських військ у Німеччині.