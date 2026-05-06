Виведені з Німеччини підрозділи США мають лишитися в Європі – президенти Литви й Польщі

Лідери східноєвропейських держав НАТО Литви й Польщі, що межують із Росією, прокоментували рішення президента США Дональда Трампа вивести п’ять тисяч військових із Німеччини.

«Безпека Європи є неподільною. Тому якщо ці підрозділи будуть виведені з Німеччини, то вони повинні в той чи інший спосіб залишитися в Європі. У якій саме країні – це вже питання, на яке ми маємо знайти відповідь. Зі свого боку заявляю, що ми готові їх прийняти й розширюємо інфраструктуру, щоб мати можливість розмістити якомога більше таких військових підрозділів», – заявив журналістам президент Литви Ґітанас Науседа.

Очільник Литви нагадав, що до 2027 року до його країни очікується прибуття німецької бригади, що складається з п’яти тисяч солдатів. Нині на території Литви дислокована тисяча американських військових.

«Сподіваюся, що в майбутньому їх буде більше… Ми повинні зробити все, щоб Сполучені Штати Америки не відвернулися від Європи», – зауважив Науседа.

Президент Польщі Кароль Навроцький своєю чергою запевнив, що і його країна готова прийняти американських солдатів, та додав, що присутність якомога більшої їх кількості відповідає безпековим інтересам Польщі й загалом центрально-східної Європи.

«Ми в Польщі готові прийняти американських солдатів. У нас для цього є відповідна інфраструктура, і в інтересах Польщі, Литви та балтійських держав, щоб тут перебувала якомога більша кількість американських військових», – зазначив президент Польщі.

Навроцький підкреслив, що східний фланг НАТО нині несе відповідальність за безпеку всієї Європи, і його країнам слід переконувати президента США не виводити війська з континенту.

«Я заохочуватиму (Дональда Трампа – ред.) саме до таких рішень – щоб вони залишилися в Європі», – резюмував Навроцький.

Президент США Дональд Трамп 30 квітня не виключив можливості виведення американських військ з Італії й Іспанії через незгоду керівництва цих країн із війною проти Ірану.

За день до цього американський лідер висловився щодо аналогічного скорочення чисельності військ у Німеччині й зазначив, що ухвалить рішення «в найкоротші терміни».

Президент США раніше різко критикував партнерів по НАТО, заявляючи про їхню нездатність допомогти в американсько-ізраїльській операції проти Ірану чи в забезпеченні безперешкодного руху нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

1 квітня Трамп заявив Reuters, що він «абсолютно» розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО через брак підтримки альянсом цілей США в Ірані. В інтерв’ю британській газеті The Telegraph він назвав військовий альянс «паперовим тигром» і сказав, що вихід з НАТО «не підлягає переосмисленню».



