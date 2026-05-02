«Найбільшою загрозою» для НАТО є дезінтеграція союзницьких відносин – Туск

«Найбільшою загрозою» для НАТО є «не зовнішні вороги, а триваюча дезінтеграція союзницьких відносин», зазначив прем’єр-міністр Дональд Туск у соцмережі Х.

Він наголосив, що всі партнери мають зробити все можливе, аби зупинити цю «катастрофічну тенденцію» та не допустити подальшого послаблення Альянсу.

Туск не уточнив, які саме події чи процеси мав на увазі, однак його заява пролунала на тлі дискусій щодо єдності трансатлантичних союзників і координації безпекової політики між НАТO, ЄС і США.

Раніше американське видання The Hill повідомило, що президент США Дональд Трамп наказав вивести з Німеччини 5 тисяч американських військових.

Нещодавно Трамп мав суперечку з Мерцем після того, як німецький канцлер заявив, що іранці принижують США під час переговорів про припинення війни.

28 квітня президент США відповів, що Мерц не знає, про що говорить, а 29 квітня Трамп заявив, що Вашингтон «вивчає та розглядає» можливе скорочення американських військ у Німеччині.



