Трамп не виключив виведення військ США з Іспанії й Італії

Президент США Дональд Трамп не виключив можливості виведення американських військ з Італії й Іспанії через незгоду керівництва цих країн із війною проти Ірану.

«Можливо, я розгляну це, чому ні, – сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі 30 квітня. – Італія нам нічим не допомогла, а Іспанія показала себе жахливо, просто жахливо».

За день до цього американський лідер висловився щодо аналогічного скорочення чисельності військ у Німеччині й зазначив, що ухвалить рішення «в найкоротші терміни».

На кінець 2025 року в Італії перебували приблизно 12 з половиною тисяч військовослужбовців США, в Іспанії – понад 3 800. У Німеччині їх було близько 35 тисяч.

Президент США раніше різко критикував партнерів по НАТО, заявляючи про їхню нездатність допомогти в американсько-ізраїльській операції проти Ірану чи в забезпеченні безперешкодного руху нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

Говорячи про одну зі своїх найближчих до недавнього часу союзниць у Європі, прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, Трамп у квітні заявив, що вона не має «мужності» щодо Ірану.

Минулого місяця Дональд Трамп пригрозив запровадити повномасштабне торгове ембарго США щодо Іспанії після того, як цей європейський союзник Вашингтона відмовився дозволити американським військовим використовувати свої бази для операцій, пов’язаних із ударами по Ірану.

1 квітня Трамп заявив Reuters, що він «абсолютно» розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО через брак підтримки альянсом цілей США в Ірані. В інтерв’ю британській газеті The Telegraph він назвав військовий альянс «паперовим тигром» і сказав, що вихід з НАТО «не підлягає переосмисленню».