Трамп розкритикував прем’єрку Італії за позицію щодо війни з Іраном

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні за відмову приєднатися до війни проти Ірану, що погіршило його стосунки з однією з його найближчих європейських союзниць.

«Я шокований нею. Я думав, що в неї є сміливість, але я помилявся», – сказав він в інтерв’ю Corriere Della Serra, опублікованому 14 квітня.

Трамп додав, що «вона не допомагає нам з НАТО» і «не хоче допомагати позбутися Ірану, який має ядерну зброю», назвавши позицію Мелоні «дуже сумною» і сказавши, що вона «сильно відрізняється від того, що я думав».

Ці зауваження пролунали після того, як Мелоні заявила, що критика Трампом папи Лева XIV після закликів понтифіка до припинення війни була «неприйнятною».

Лідерка італійських ультраправих була однією із найближчих союзниць Трампа в Європі і часто прагнула виступати посередницею між різними поглядами США та Європи.

Трамп також розкритикував ширшу позицію Європи щодо безпеки, зокрема небажання захищати Ормузьку протоку.

Італійські чиновники, зокрема міністр закордонних справ Антоніо Таяні, захищали Мелоні, наголошуючи на національних інтересах і закликаючи до єдності, «побудованої на взаємній лояльності, повазі й чесності».