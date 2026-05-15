У США підтвердили, що Пентагон скасував плани розгортання 4000 військовослужбовців до Польщі

Пентагон скасував плани розгортання 4000 військовослужбовців США до Польщі, повідомили два американські чиновники.

Генерал Крістофер Ланеве, виконувач обов’язки начальника штабу армії, підтвердив це рішення під час свідчень у п’ятницю перед Комітетом з питань збройних сил Палати представників. Але він мало що пояснив, окрім того, що «для цієї бригади було найбільш логічно не розгортати її».



Провідний республіканець у комітеті Майк Роджерс та провідний демократ Адам Сміт розкритикували цей крок і висловили роздратування тим, що Конгрес не був ні повідомлений, ні проконсультований, як того вимагалося.



Два тижні тому Пентагон оголосив про виведення 5000 військовослужбовців з союзника НАТО Німеччини, частково через зростаючий розкол між президентом США Дональдом Трампом і Європою щодо війни в Ірані.



Як повідомив Reuters один американський чиновник, незрозуміло, чи було рішення щодо Польщі спрямоване на досягнення цього скорочення, оскільки американські війська реорганізуються в Європі.



Американський чиновник, який поспілкувався з Reuters на умовах анонімності, сказав, що війська, які мали бути перекинуті до Польщі, можуть натомість надійти з інших місць.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що отримав запевнення, що безпека Польщі не зазнає впливу від будь-яких рішень щодо присутності американських військ.



«Я отримав запевнення, і це також важливо для мене, що ці рішення мають логістичний характер і не вплинуть безпосередньо на можливості стримування та нашу безпеку», – сказав він на пресконференції в п'ятницю.



Днями видання Defense News повідомило, що армія США скасувала розгортання понад 4000 солдатів та пов’язаної з ними техніки.

Президент США Дональд Трамп 30 квітня не виключив можливості виведення американських військ з Італії й Іспанії через незгоду керівництва цих країн із війною проти Ірану.

За день до цього американський лідер висловився щодо аналогічного скорочення чисельності військ у Німеччині.

Президент США раніше різко критикував партнерів по НАТО, заявляючи про їхню нездатність допомогти в американсько-ізраїльській операції проти Ірану чи в забезпеченні безперешкодного руху нафтових танкерів через Ормузьку протоку.



