Навроцький подякував Трампу, який оголосив про збільшення військової присутності США в Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький подякував президентові США Дональду Трампу, який оголосив, що Сполучені Штати відправлять до Польщі додатково п’ять тисяч військовослужбовців.

«Хороші альянси – це ці, що засновані на співпраці, взаємній повазі й відданості нашій спільній безпеці. Я дякую президентові Сполучених Штатів Дональду Трампу за його дружбу з Польщею і за його рішення, практичні наслідки яких ми сьогодні дуже чітко бачимо», – написав він на порталі X ввечері 21 травня.

Раніше того дня президент США Дональд Трамп оголосив, що США відправлять до Польщі додатково 5000 військовослужбовців, «виходячи з успішного обрання нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького».

Трамп не навів подробиць, і незрозуміло, чи були ці війська частиною ротаційного розгортання, яке Пентагон раніше відклав.

20 травня у Пентагоні оголосили, що США скорочують загальну кількість бойових бригадних груп, які розміщені у Європі, із чотирьох до трьох – це повернення до рівнів бойових бригадних груп у Європі у 2021 році. Водночас в оборонному міністерстві заявили, що через таке рішення «тимчасово затримується» розгортання сил Сполучених Штатів у Польщі, «яка є зразковим союзником США».

Раніше цього місяця американський президент Дональд Трамп оголосив про плани вивести 5 000 військовослужбовців з Німеччини. Пізніше Пентагон підтвердив, що скасовує заплановану ротаційну передислокацію приблизно 4 000 військових до Польщі та відкладає плани розміщення батальйону наземних крилатих ракет «Томагавк» у Німеччині.