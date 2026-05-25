ЗМІ: п’ять країн НАТО відкинули ідею виділяти 0,25% ВВП на підтримку України

П’ять великих країн НАТО – Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада – не підтримали висунуту Естонією пропозицію зобов’язати країни альянсу виділяти щонайменше 0,25% від свого ВВП на військову допомогу Україні – про це пише британська газета The Telegraph із посиланням на джерела в НАТО.

За даними видання, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який виніс на обговорення союзників естонську пропозицію, визнав, що ця ініціатива не буде схвалена на майбутньому саміті НАТО в Анкарі через відсутність підтримки низки союзників.





Водночас ідею підтримали країни, які вже витрачають на підтримку України понад 0,25% свого ВВП. Серед них три країни Балтії, а також Нідерланди, Польща, низка країн Північної Європи. Без підтримки таких великих країн, як Британія, Франція, Іспанія та Італія, ініціатива, однак, не має шансів бути схваленою.

The Telegraph зазначає, що Британія витрачає на підтримку України близько 0,1% ВВП країни – в абсолютних числах це велика сума з огляду на обсяги британського ВВП. Однак такі країни, як Франція, Італія, Іспанія та Канада, незважаючи на тверду підтримку України, суттєво відстають.

«Я дуже хотів би, щоб більше країн, які так добре відгукуються про Україну, також підкріплювали свої слова реальними грошима», – сказав журналістам прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Про позицію США та Німеччини у статті не йдеться. Адміністрація Дональда Трампа закликає європейських союзників витрачати більше на оборону, довівши витрати на неї до 5% ВВП.

21 травня Рютте заявив журналістам, що допомога Україні не розподілена «рівномірно» серед країн НАТО, оскільки низка країн, такі як Швеція, Німеччина, Канада, Нідерланди та Данія, грають провідну роль, але чимало союників «не витрачають достатньо» на підтримку Києва.