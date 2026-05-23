«За останні чотири роки я завжди давав нашим політичним лідерам жорсткі, але правдиві й сильні військові поради. Я робив це навіть коли стикався з критикою і навіть коли мене про це не просили» – ця фраза начальника генерального штабу збройних сил Чехії, генерала Карела Ржегка викликала оплески у залі. Ржегка взяв участь у кількох дискусіях на безпековому форумі Globsec 2026 у Празі, під час яких неодноразово говорив про Україну. Він вважає, що безпекове майбутнє Європи залежить від того, як буде розвиватися війна в Україні та не бачить сильне НАТО без України. Які уроки чеська армія винесла з російсько-української війни, як готуються до власної оборони та як планують допомогати Україні? Читайте про це далі.

« Повномасштабне вторгнення стало для Європи будильником »

«Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну все змінилося. До цього наша національна стратегія, задачі та документи говорили нам: «не треба бути готовими до повномасштабного конфлікту, тому що цього не станеться в Європі, це малоймовірно…» Повномасштабне вторгнення стало для нас будильником , наша національна система безпеки та оборони потребувала того, щоб ми почали готуватися до великомасштабного, інтенсивного військового конфлікту з новими технологіями. З ворогом, який володіє ядерною зброєю. Це був чіткий меседж, що Росія – це загроза , найбільша загроза для нас. Тому ми повинні бути готові до війни з нею».

Після 24 лютого 2022 року Чехія помітно змінила свою політичну стратегію. Уряд збільшив оборонний бюджет. Якщо у 2021 році витрати на оборону становили приблизно 1,39% ВВП, то після 2022 року уряд поставив за мету стабільно досягати стандарту НАТО — 2% ВВП. Чехія закуповує нову техніку, зокрема винищувачі, бойові машини, системи ППО, сучасні засоби зв’язку та боєприпаси. Активізувався набір до армії та резерву. Попри усі ці дії, генерал Карел Ржегка наголошує, що зроблено недостатньо і головною проблемою нині є усвідомлення того, що загроза реальна.

«Перш за все, потрібно визнати проблему на політичному рівні і нарешті почати шукати політичний і суспільний консенсус. Ми маємо сказати «окей, ця ситуація і ця загроза – реальні». Бо це (війна Росії проти НАТО – ред.) станеться, врешті-решт… Ми не працювали належним чином і не готували оборону в довгостроковій перспективі. Тому зараз ми маємо шукати швидкі рішення, нам потрібні боєприпаси, потрібно поповнити особовий склад, відновити систему так, щоб у нас було достатньо резерву. Зараз ми цього не маємо. Це – найнеобхідніше».

Раніше Ржегка уже робив заяви, в яких запевняв, що Росія рано чи пізно розпочне війну проти НАТО. У березні цього року в інтерв'ю Укрінформу він назвав чіткі часові межі – 2029 рік, за його словами, так вважають більшість лідерів НАТО. Він обирає говорити про небезпеку відкрито, щоб суспільство мало можливість підготуватися.

«На мою думку, дуже важливо мати добре проінформоване суспільство, ми робимо усе для цього. Суспільство повинне розуміти, в чому полягає загроза і тоді воно буде драйвером політичних рішень. Тому що саме люди віддають свої голоси за політиків. Це не про військових, це про все суспільство. Якщо ти готуєшся до великомасштабного конфлікту чи кризи, до того, що ми бачимо в Україні. Це про готовність усіх інституцій в країні, усього суспільства, бізнесу, приватних компаній – кожен має бути залучений. Ментально ми маємо бути готовими до цього, тому що якщо ти не достатньо стійкий і зустрічаєшся з екстремальною небезпекою і жорстокістю, починається розпад, інституції перестають функціонувати і все інше… Люди перестають вірити в інституції. Якщо відбувся розпад суспільства, армія може робити що завгодно, але це не допоможе. Це, насправді, найважливіше», – зазначив генерал Ржегка.

Яке вікно можливостей ми маємо? Це все залежить від України

Із 2024 року працює Чеська снарядна ініціатива . Чехія уже передала Україні 1,8 млн боєприпасів. Для цього країна використала свої оборонні контакти та донорів з усього світу, адже власних запасів для цього у них було недостатньо. Ржегка наголошує, що Чехія продовжує підтримувати Україну, і влада країни чітко розуміє, чому це потрібно робити, а також наскільки цінний досвід вони можуть отримати взамін.

« З військової точки зору, з усіма технологіями, артилерія все одно залишається «королевою поля бою», як це було завжди. Чеську ініціативу з постачання боєприпасів було швидко масштабовано ще на початку за підтримки всіх донорів. Це змінило співвідношення витрат артилерійських боєприпасів між Україною та Росією з приблизно 1:7 – 10 до 1:2 – 3. Що важливіше, це те, що Чехія отримує вигоду у вигляді ноухау з поля бою . Завдяки цьому, ми здатні розвивати власні механізми. Це незамінно. І незалежно від риторики нашої влади, вони розуміють усю важливість і тримаються цього. Очевидно, це потребує фінансових внесків і я вдячний всім донорам, які це роблять. Тому що коли ми говоримо про усю цю небезпеку, скільки часу ми маємо, яке вікно можливостей? Це все залежить від України. Тому, як казав наш президент, підтримка України – це не благодійність, це наш очевидний інтерес. Ми підтримуємо Україну і результат, який нас задовольнить, це коли все добре не лише у військовому плані, також дипломатично та в контексті міжнародного права. Ми маємо бути впевнені в такому майбутньому України», – наголосив начальник генштабу збройних сил Чехії.

Чеські інструктори нераз тренували українських військових, але це давно уже не односторонній процес, говорить Ржегка.

« Україна – не об'єкт безпекової підтримки, вони також важливий чинник безпеки. Вони купують для нас час, вони ослаблюють Росію, вони нас надихають, вони надають нам безцінні уроки та інформацію. Так, ми тренували у себе деяких спеціалістів і ми посилали наших інструкторів до Польщі, Німеччини для тренувань українців. Ми маємо обмін досвідом в різних сферах, але особливо щодо проведення деяких операцій. Це свого роду кооперація. Ми також проводимо семінари, під час яких Україна дає нам важливі уроки. Вони мають унікальний досвід, який ви не зможете отримати ніде в іншому місці. Вони не просто сторона що приймає,вони мають дати що взамін », – наголошує чеський генерал.

«Не бачу жодного варіанту якісної системи безпеки Європи без України»

На питання журналіста Politico , чи бачить Карел Ржегка майбутнє України в НАТО , він відповів, що це логічний крок.

«Так, це логічний крок. Це не просто. Але, врешті-решт, це політичний консенсус. Я розумію, що у всіх є свої інтереси, але це той напрям, в якому ми маємо рухатись. І ми маємо зробити усе можливе, щоб це сталося в майбутньо», – зауважив він.

« Це в наших інтересах – якнайшвидше інтегрувати Україну в Європу і, сподіваюся, у майбутньому – у військові структури НАТО . Я знаю – це складно, це не легко, це не однозначне рішення, але я не бачу жодного варіанту якісної системи безпеки Європи без України. Плюс Україна поділяє наші цінності. Вони не просто хочуть бути на нашій стороні, вони вже на нашій стороні. Вони хочуть бути з Європейським Союзом. Ми маємо зробити все, що можемо, щоб не втратити це, а також підтримувати Україну та інтегрувати її в наше середовище якомога швидше», – каже Карел Ржегка.

Генерал вважає, що настав час Європі стати самостійною у питаннях безпеки і не покладатися на США.

«Ми маємо створити сильний трансатлантичний союз, – зазначає він. – Це не буде те саме, що ми маємо зараз, це може мати трохи інший вигляд. Обидві сторони Атлантики потребують одна одної, незалежно від того, розуміють вони зараз це, чи ні. Багато разів ви чули оцінки, зокрема у моєму колі, що Росія, Китай та Іран, можливо, Північна Корея – співпрацюють, вони вже є союзниками. Тож як нам впоратися з ними, якщо ми не є союзниками? Я думаю, що ми маємо підтримувати трансатлантичну єдність. Але також Європа має взяти відповідальність за свою безпеку на себе. Це не про Трампа чи нинішню американську адміністрацію, це про реальність. США не будуть забезпечити нас, як вони робили це раніше, як ми звикли до цього в минулому. Це глобальний виклик. Все змінюється. Тому давайте не будемо руйнувати те, що маємо, що працює понад 70 років. Давайте не покладатися на «Великого брата», нам самим пора стати «Великим братом», я кажу про Європу ».

Карел Ржегка очолює Генеральний штаб Чехії з липня 2022 року. Він неодноразово висловлював підтримку постачанню зброї Україні, чеській «снарядній ініціативі», а також передачі Києву військової техніки й боєприпасів. У 2026 році генерал навіть публічно посперечався з новим урядом через можливу передачу Україні чотирьох літаків L-159, заявивши, що це «не зашкодить безпеці Чехії». Критики звинувачують його у надто політичних заявах як для військового і нагнітанні страху перед Росією.

Ржегка вважає, що завжди говорив чесно з народом та владою про усі небезпеки та виклики, на що зала на конференції в Празі відреагувала оплесками.

« За останні чотири роки я завжди давав нашим політичним лідерам жорсткі, але правдиві й сильні військові поради. Я робив це навіть коли стикався з критикою і навіть коли мене про це не просили. Я хочу бути впевненим, що суспільство добре проінформоване і я буду робити це навіть якщо це титанічна робота. Тому що підтримка добре проінформованого суспільства – це національний центр гравітації. Якщо ми це втратимо, ми будемо в програші», – зауважує він.

Карел Ржегка наголосив, що зараз його головний меседж – потрібно усвідомити небезпеку та знайти нових лідерів.

«Ми справді потребуємо лідера. Лідер – це не хтось, хто стоїть на чолі політичної партії чи іншої організації. Це хтось у суспільстві, хто може надихнути інших ставати кращими і робити усе, на що вони здатні. Лідери спонукають людей діяти не тому, що щось треба зробити, а тому, що вони глибоко переконані, що це єдиний правильний шлях, яким ми маємо йти, саме цей. Лідери не бояться речей, які просто мають бути сказані. Ми потребуємо цього на політичному та військовому рівнях. Якщо цього не робити у нас, не буде добре проінформованого суспільства. Військо не відповідальне за безпеку моєї країни – це влада несе відповідальність. Вони мають право зробити будь-яке рішення і ми, як військові, маємо його виконати. Але якщо ви вже ухвалили рішення, яке є ризиковим для життів військових чи громадян, ви маєте взяти відповідальність за цей ризик, підписати його власним іменем. Моя думка – ми потребуємо сильних лідерів у суспільстві і пам'ятати, що кожне рішення проблеми починається з усвідомлення, що проблема існує », – зазначає начальник генерального штабу збройних сил Чехії Карел Ржегка.

Наприкінці інтерв'ю генерал повідомив, що залишає посаду через 5 тижнів. За даними Чеського телебачення, на посаду нового керівника Генштабу Чехії розглядають чотирьох кандидатів.