Зустріч НАТО у Швеції: Рютте говоритиме про справедливіший «розподіл тягаря» в підтримці України

Міністри закордонних справ держав НАТО у Швеції готують саміт Альянсу, запланований на 7-8 липня в Туреччині. Однією з ключових тем зустрічі урядовців, так і пізніше – лідерів – стануть оборонні витрати, узгоджені торік у Гаазі, та джерела їх спрямування.

«Кошти справді надходять… Ідеться буквально про десятки, а згодом – сотні мільярдів додаткових витрат на оборону. Гроші – це чудово, але їх потрібно витрачати. І не лише на чоловіків і жінок у формі, а й на те, щоб вони мали все необхідне для стримування й захисту. Це означає збільшення оборонного промислового виробництва», – зазначив, прибуваючи на зустріч у Швеції 22 травня, генсекретар Марк Рютте, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Топпосадовець розповів про дискусію з відповідними гравцями ринку, щоб забезпечити нарощення оборонного виробництва, а не «просто підвищення цін». Рютте вказав на прогрес, однак визнав, що чимало роботи ще попереду.

Дискусія про подальшу підтримку України, яка також на порядку денному міністрів, зосередиться насамперед на справедливому розподілі тягаря між союзниками. Зокрема, пакети в межах ініціативи PURL для України регулярно купують одні й ті самі держави, заявив генсекретар НАТО.

«Зараз основний тягар несуть лише шість-сім союзників. Добра новина в тому, що їхніх зусиль достатньо, щоб Україна й далі отримувала доступ до критично важливого американського обладнання. Але було б справедливо, якби інші європейські союзники по НАТО також активізувалися», – зауважив Рютте.

Зустріч міністрів НАТО відбувається в той час, коли європейські союзники шукають запевнень на тлі занепокоєння через можливе скорочення американської військової присутності й зміну риторики Вашингтона щодо Альянсу.

Зустріч, яка проходить у Гельсінґборзі 22 травня – одна з останніх міністерських зустрічей високого рівня перед тим, як лідери країн НАТО зберуться на саміт в Анкарі у липні.