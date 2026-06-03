Зеленський: шість країн зроблять внески у програму PURL

Президент України Володимир Зеленський заявив, що шість країн мають зробити внески у програму PURL(Prioritized Ukraine Requirements List).



«Зараз в травні внески є, будуть і в червні…Загалом сьогодні є рішення кількох країн. Шість країн підтвердили, що вони зроблять внески у PURL. Дуже дякуємо їм. Не будемо говорити які. Не будемо говорити обсяги. Це не публічна інформація», – сказав Зеленський на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві.

За його словами, балістика – це останній аргумент РФ у війні проти України, їй треба знайти «достатню протидію».

«У нас є єдиний інструмент поки що, який працює, – американські системи Patriot. Ми знаходимо кошти, щоб купувати ракети для Patriot через програму PURL», – розповів він.

За даними генсека НАТО, ініціатива PURL забезпечила надходження до України 70 % ракет до Patriot.

У травні командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич запевнив, що США не затримують постачання зброї Україні в межах механізму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), який передбачає закупівлю союзниками американських озброєнь для Києва.

Раніше стало відомо, що президент України звернувся з листом до президента США й Конгресу, у якому повідомив про наростання дефіциту систем протиповітряної оборони для збиття ракет, зокрема, засобів протидії балістичним ракетам на тлі погроз МЗС РФ.

У листі на п’яти сторінках, переданому до Білого дому і на Капітолійський пагорб 26 травня, Володимир Зеленський заявив, що здатність України захищати цивільне населення нині значною мірою залежить від американських систем Patriot, назвавши балістичні ракети однією з ключових переваг Москви на полі бою, що залишилися.

Це звернення пролунало в той час, як адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує уникати масштабних пакетів прямої військової допомоги Києву, натомість покладаючись на механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), за яким союзники по НАТО закуповують американські системи озброєння для України. Втім, Зеленський попередив, що постачання в межах цієї програми не встигають за потребами фронту.