У Росії створили сценарій «окупації Києва та краху ЄС»: в ISW пояснили мету

Російські ультранаціоналісти представили на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (SPIEF) низку радикальних сценаріїв майбутнього Росії, серед яких окупація Києва, Одеси та Харкова, а також розпад Європейського Союзу. Водночас в американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль може використовувати такі заяви для демонстрації нібито «поміркованості» президента РФ Володимира Путіна, йдеться у новому звіті..

За даними аналітиків, сценарії представили наближений до Кремля олігарх Костянтин Малофєєв та ідеолог російського ультранаціоналізму Олександр Дугін. У доповіді було змодельовано три варіанти розвитку подій для Росії до 2036 та 2050 років – «хороший», «інерційний» і «поганий».

Зокрема, «хороший» сценарій передбачає захоплення Росією Києва, Одеси, Харкова та інших українських міст, а також розпад ЄС до 2036 року. Натомість «поганий» сценарій включає поразку Росії у війні проти України, вступ України до НАТО та втрату Москвою впливу на пострадянському просторі, йдеться у звіті ISW.

Водночас, так званий «інерційний» сценарій, допускає застосування Росією ядерної зброї у разі збереження нинішньої ситуації на фронті. В ISW наголошують, що таким чином російські радикали фактично погрожують ядерним ударом у разі продовження війни за нинішнім сценарієм.

На думку експертів, Малофєєв і Дугін представляють частину російської ультранаціоналістичної спільноти, яка «послідовно виступає за затяжну війну проти України». Водночас Кремль може використовувати відверто нереалістичні сценарії радикалів, щоб «позиціонувати риторику Путіна як більш помірковану та раціональну».

В ISW зазначають, що російська влада змушена балансувати між очікуваннями ультранаціоналістів і реальним становищем на полі бою, оскільки Путін не хоче втрачати підтримку цього середовища.

Також аналітики звернули увагу на серію українських далекобійних ударів по російських військових та енергетичних об'єктах у Санкт-Петербурзі в день відкриття SPIEF.

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські сили уразили корвет Балтійського флоту РФ «Бойкий», який перебував на військово-морській базі у Кронштадті. Крім того, удару зазнав Санкт-Петербурзький нафтовий термінал – один із найбільших комплексів перевалки нафти в Балтійському морі.

В ISW наголошують, що «Україна суттєво наростила інтенсивність атак по російській нафтовій інфраструктурі далеко в тилу. Такі удари негативно впливають на експорт нафти та роботу російських нафтопереробних потужностей».

Аналітики зазначають, що Кремль традиційно використовує Петербурзький економічний форум для демонстрації «економічної могутності Росії», однак атаки по Санкт-Петербургу в день відкриття заходу підірвали цей пропагандистський наратив.

Крім того, в ISW вважають, що «російська влада останнім часом активізувала практику використання звинувачень України в ударах по цивільних об'єктах для виправдання масованих атак по українських містах». На думку аналітиків, Москва намагається надати таким ударам видимість «відплати», хоча подібні атаки, ймовірно, «планувалися незалежно від дій України».

На опублікованому раніше проєктом Радіо Свобода «Схеми» супутниковому знімку було видно масштабну пожежу на території «Петербурзького нафтового терміналу» і стовп чорного диму.

Українські сили 3 червня завдали низку ударів безпілотниками по цілях у глибині Росії, повідомили в Генштабі ЗСУ і Службі безпеки України. Зокрема, нафтовий термінал зазнав удару в Санкт-Петербурзі, де сьогодні відкрився економічний форум. У Кронштадті, портовому місті під Петербургом, де розташована база ВМС Росії, удару зазнав «Кронштадський морський завод».

У командуванні також заявили, що був уражений корвет «Бойкий». У місті Мічурінськ у Тамбовській області Росії був атакований завод «Прогрес», який, серед іншого, виробляє компоненти для російських ракет.

Російська влада не підтверджувала уражень згаданих об’єктів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».