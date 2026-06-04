У США підтримали законопроєкт про нову допомогу Україні: Рубіо анонсував пакет на 400 мільйонів доларів

Палата представників Сполучених Штатів 3 червня проголосувала за просування законопроєкту про нову військову допомогу Україні. Це стало першою відповідною ініціативою на підтримку Києва, яка отримала схвалення в Конгресі після повернення президента Дональда Трампа до Білого дому.

Процедурне голосування завершилося з результатом 218 голосів «за» та 204 «проти», що відкрило шлях до фінального розгляду документа. Законопроєкт передбачає мільярдну військову допомогу Україні, посилення санкцій проти Росії та підтвердження американської підтримки Києва.

Ініціативу підтримали демократи та частина республіканців, що продемонструвало розбіжності всередині Республіканської партії у політиці щодо України та Росії. Автор законопроєкту, конгресмен-демократ від Нью-Йорка Грегорі Мікс, заявив, що «голосування є не лише процедурним кроком».

«Це заява про те, чи стоїть Конгрес разом з Україною, українським народом і його боротьбою за свободу та демократію», – наголосив він.

Документ передбачає надання Україні 8 мільярдів доларів у вигляді військових кредитів, продовження дії програми Ukraine Security Assistance Initiative до 2027 року та запровадження додаткових санкцій проти Росії.

Республіканець Дон Бейкон, який підтримав законопроєкт, назвав голосування «історичним моментом».

«Палата представників щойно проголосувала 218-204 за просування ініціативи щодо військової допомоги Україні та жорстких санкцій проти Росії. Це наш момент Черчилля, і ми повинні пройти це випробування», – сказав він.

Прихильники документа зазначають, що голосування відбулося на тлі посилення російських ракетних і дронових атак по Україні. Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав Вашингтон надати додаткові системи протиповітряної оборони, зокрема, комплекси Patriot.

Очікується, що фінальне голосування щодо законопроєкту відбудеться 7 серпня.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо під час виступу в Конгресі заявив, що російське вторгнення в Україну стало для Москви «стратегічною катастрофою».

«Росія не досягне цілей, які ставила перед собою на початку вторгнення, і може взагалі не досягти тих цілей, яких зараз вимагає на переговорах», – сказав Рубіо.

За його словами, українські військові останніми тижнями досягли успіхів на полі бою та «дедалі ефективніше завдають ударів по цілях на території Росії».

Водночас держсекретар наголосив, що «війна не має військового вирішення і зрештою повинна завершитися шляхом переговорів, хоча позиції Києва та Москви наразі залишаються далекими одна від одної».

Крім того, Рубіо повідомив, що адміністрація США завершує погодження нового пакета військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. За його словами, відповідне рішення проходить міжвідомче узгодження і «може бути оголошене найближчим часом».

Заяви Рубіо та голосування в Палаті представників США стали одним із найпомітніших за останні місяці сигналів про збереження двопартійної підтримки України у Вашингтоні, попри прагнення адміністрації Трампа скоротити американську участь у війні та активізувати дипломатичні переговори щодо її завершення.

Раніше стало відомо, що президент України звернувся з листом до президента США та Конгресу, у якому повідомив про наростання дефіциту систем протиповітряної оборони для збиття ракет, зокрема, засобів протидії балістичним ракетам на тлі погроз МЗС РФ.

Зокрема, за даними ЗМІ, у цьому листі зазначається, що «у питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати». Йдеться про ракети PAC-3 до комплексів Patriot.

Підтримка України з боку США зменшилася в той час, як президент Дональд Трамп наполягає на тому, щоб Європа фінансувала боротьбу України проти Росії.

Сенат США 17 грудня схвалив масштабний законопроєкт про оборонну політику 2026 року в 901 мільярд доларів. Документ, зокрема, включає розділ, який передбачає додаткові 400 мільйонів доларів фінансування для України на 2026 рік і стільки ж на 2027-й.

У лютому цього року Конгрес США схвалив 200 мільйонів доларів допомоги у сфері безпеки для країн Балтії на тлі посилення активності Росії на східному фланзі НАТО. Рішення схвалили в межах закону про оборонні асигнування на 2026 фінансовий рік, воно забезпечує продовження американської підтримки Естонії, Латвії та Литви в межах Балтійської ініціативи безпеки (BSI). Допомогу, схвалену президентом США Дональдом Трампом, зберегли, попри попередні спроби в Пентагоні скасувати цю статтю в оборонному бюджеті.