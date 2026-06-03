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Новини | Міжнародні

Група країн ЄС хоче посилити обмеження видачі шенгенських віз для росіян

Автори листа наголошують, що, попри призупинення угоди про спрощення візового режиму з Росією у 2022 році, держави-члени ЄС досі застосовують різні підходи до видачі віз росіянам
Автори листа наголошують, що, попри призупинення угоди про спрощення візового режиму з Росією у 2022 році, держави-члени ЄС досі застосовують різні підходи до видачі віз росіянам

Група міністрів із країн ЄС та держав Шенгенської зони закликала Європейську комісію посилити візові обмеження для громадян Росії та уніфікувати підходи до видачі шенгенських віз. Про це йдеться у листі до високої представниці ЄС Каї Каллас та єврокомісара з питань внутрішніх справ і міграції Магнуса Бруннера, який є у розпорядженні Радіо Свобода.

Документ підписали представники Швеції, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Польщі.

Автори листа наголошують, що, попри призупинення угоди про спрощення візового режиму з Росією у 2022 році, держави-члени ЄС досі застосовують різні підходи до видачі віз росіянам.

«Глибоке занепокоєння викликає зростання кількості російських туристів, які насолоджуються відпочинком на європейських пляжах і курортах, тоді як ракети й дрони продовжують бити по цивільних та цивільній інфраструктурі в Україні. Це виглядає ще більш обурливо на тлі того, що тисячі незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей не можуть повернутися до своїх родин», – йдеться у листі.

У документі зазначається, що різні підходи до видачі віз створюють не лише проблему так званого «візового шопінгу», коли росіяни подають документи у країнах із м’якшими правилами, але й ризики для безпеки всієї Шенгенської зони.

«Легкий доступ до Шенгенської зони підвищує потенційні безпекові ризики, зокрема пов’язані з пересуванням сотень тисяч російських військових, які брали участь у війні агресії проти України», – наголошують автори.

Посилаючись на дані «Шенгенського барометра», підписанти вказують, що у 2025 році громадянам Росії видали 477 878 шенгенських віз для туристичних цілей, значна частина з яких була багаторазовими.

Як раніше зазначало видання Euractiv з посиланням на дані «Шенгенського барометра», найбільше віз росіянам видають Франція, Італія та Іспанія, у 2025 році видача віз росіянам зросла на 10,6 % порівняно з 2024 роком.

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Як пояснив Радіо Свобода один із європейських дипломатів, обізнаний із ситуацією, зараз у ЄС є лише рекомендації Єврокомісії щодо жорсткішої видачі віз росіянам, але вони не є юридично обов’язковими. Через це країни застосовують дуже різні підходи.

Тож у своєму листі міністри закликають Єврокомісію запровадити законодавчі зміни на рівні ЄС, які дозволили б фактично запроваджувати візові обмеження або навіть візову заборону для громадян країни-агресора.

Автори листа наголошують, що «обмежувальна візова політика щодо громадян Росії є необхідною для захисту безпеки та цілісності Шенгенської зони», а різний підхід може послабити тиск ЄС на Росію.

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    Олена Абрамович

    Міжнародна оглядачка, кореспондентка Радіо Свобода та створеної Радіо Свобода мережі «Настоящее время». Теми: політика, заходи Євросоюзу та НАТО, життя українців у Бельгії, культура та кіно.


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