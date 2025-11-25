Чорногорія запровадить візи для росіян до кінця вересня 2026 року

Посольство Чорногорії в Москві підтвердило, що країна скасує безвізовий режим для громадян Росії до кінця третього кварталу 2026 року, тобто до кінця вересня наступного року. У дипмісії пояснили, що зміни пов’язані із зобов’язаннями перед Євросоюзом, повідомляє телеканал RTVI.

«Відповідно до зобов’язань, взятих на себе Чорногорією на шляху до повноправного членства в Євросоюзі, країна повинна повністю привести свою візову політику у відповідність до політики ЄС до кінця третього кварталу 2026 року. Це, серед іншого, включає введення візового режиму для громадян Російської Федерації», – повідомили у посольстві у відповідь на запит.

Зараз росіяни можуть в’їжджати до Чорногорії та перебувати там до 30 днів без візи в рамках двосторонньої угоди між Москвою та Підгорицею. Посольство попереджає, що в міру інтеграції Чорногорії до ЄС цей режим буде скасовано.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України низка європейських країн скасувала безвізовий режим для росіян.



