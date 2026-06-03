Генсекретар НАТО звернувся до молодих росіян, яких РФ вербує на війну: «вас обманюють»

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте застеріг молодих росіян, що вони, ймовірно, загинуть, якщо погодяться на участь у війні Росії проти України. Рютте звернувся до них, виступаючи 3 червня в Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«Вас обманюють… Вас не навчать. Спорядження, яке вам дадуть, – неякісне. Існує дуже висока ймовірність того, що ви помрете або отримаєте поранення, поки будете там… І є ймовірність, що якщо вас поранять, вас залишать страждати в багнюці й помирати», – сказав Рютте.

Генсекретар наголосив, що Росія зазнає «абсолютно приголомшливих» втрат в Україні, де, за його словами, щомісяця гине понад 30 тисяч російських солдатів. «Це означає втрату за один місяць більшої кількості людей, ніж Радянський Союз втратив за 10 років у 1980-х роках в Афганістані», – сказав Рютте.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

У травні російські видання «Медуза» і «Медіазона» на основі поіменних списків оцінили втрати російської армії на кінець 2025 року в 352 тисячі осіб. Ця цифра включає 261 тисячу «звичайних» загиблих і 90 тисяч тих, хто був визнаний загиблим або зниклим за рішенням суду, або чия смерть була зареєстрована із затримкою від 180 днів з іншої причини.

За даними британської розвідки на травень 2026 року, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році загинуло майже 500 000 російських солдатів.

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