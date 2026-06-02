Дані ISW: армія Росії з грудня по травень захопила 40,6 квадратних кілометри в Україні, втратила – 281

Українські війська наразі змогли переважно зупинити весняно-літній наступ Росії 2026 року, йдеться в звіті Інституту дослідження війни від 1 червня.

Із посиланням на зібрані власноруч докази аналітики оцінюють, що російські війська отримали контроль або проникли на 40,64 квадратних кілометри з грудня 2025-го по травень 2026 року.

«Російські війська, втім, втратили 281,1 квадратних кілометра за той самий період, якщо враховувати лише територію, яку контролюють російські війська», – йдеться в тексті.

Інститут зазначає, що шар інфільтрації на його мапі позначає ділянки, в які російські війська – іноді дуже невеликими групами – проникли та зберігають обмежену присутність, перемежовуючись з українськими позиціями, але не контролюють цю територію.





За звітом, розрахунки ISW свідчать про втрату Росією контролю над приблизно 281 квадратним кілометром частково через те, що аналітики перекодували ділянки в шарі російського просування як зони інфільтрації на основі нових доказів, які дозволяють переоцінити рівень контролю армії Росії над певною територією:

«Розрахунки ISW про те, що російські війська втратили контроль над 281 квадратним кілометром, не означають безпосередньо, що українські війська звільнили саме таку територію».

Порівнюючи російське просування з аналогічним періодом минулого року, Інститут констатує, що здобутки Росії значно зменшилися, навіть з урахуванням інфільтрації. Тоді російські війська просунулися на 515,84 квадратних кілометра з грудня 2024 року по травень 2025-го. Відтак цьогоріч просування армії РФ становить лише 7,87% від території, на яку вона просунулася в 2025 році. Тоді, втім, ISW не застосовував категорію інфільтрації для оцінки російських здобутків.

За оцінкою дослідників, сповільнення просування Росії не пов’язане із сезонними змінами погоди, які зазвичай перешкоджають просуванню, але, ймовірно, є результатом більш масштабних змін на полі бою у 2026 році. При цьому чисті втрати Росією контрольованої території в квітні могли бути частково пов’язані з сезонним бездоріжжям через танення снігу й дощі. ISW зазначає, що російські війська просувалися швидше в травні й червні, коли земля висихає, як це було у 2025-му:

«Однак російські здобутки у травні 2026-го не відповідають подібній схемі, що свідчить про те, що сповільнення просування Росії у 2026 році не було пов’язане із сезонними погодними умовами. Повільніше просування Росії, ймовірно, пов’язане з ширшими змінами на полі бою, серед яких українські наземні контратаки, українські удари середньої дальності, блокування для Росії терміналів Starlink в Україні у лютому 2026 року та обмеження Кремлем роботи Telegram».

21 травня міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 25 травня заявив, що Україна зараз має сильніші позиції на фронті.