«Ворог почав більше отримувати по зубах». Як відбивають атаки супротивника на найгарячішому Покровському напрямку

Армія Росії зосередила понад сто тисяч солдатів на Покровському напрямку, повідомив соловнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Ця ділянка фронту весь час є однією із найгарячіших. Незважаючи на високу інтенсивність атак супротивника, Сили оборони України тримають позиції, завдаючи російським загарбникам суттєвих втрат у живій силі та техніці, виснажуючи його наступальний потенціал.

Корепондент створеної Радіо Свобода телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время» Андрій Кузаков побував там. Репортаж із фронту.

За даними Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу українські захисники стримали та зупинили 49 штурмових дій агресора, зокрема в районах населених пунктів Вільне, Дорожнє, Білицьке, Родинське, Олександрівка, Новоолександрівка, Сергіївка та Удачне.

У сьомому корпусі ДШВ ЗСУ пояснюють, що російські війська намагаються перетворити Покровськ на логістичний хаб. Туди стягують і піхоту, і бронетехніку, і артилерію, і ударні дрони для подальших штурмів. Цивільну забудову і бетонні укриття по всьому місту використовують як укриття або позиції для запуску російських дронів. Знайти все це – завдання українських пілотів.

Десантники 147 артилерійської бригади ЗСУ готують до вильоту розвідувальний безпілотник Vector.

«Знайти гармати і особовий склад. Працюємо, бачимо, керівництву даємо або засічки, або координати, або ціль, що рухається, або ні. В цьому полягає наша робота. Після цього по виявлених цілях завдають удари артилерія і ударні дрони», – розповідає військовий ЗСУ з позивним «Нерей».

Лінія фронту, яку видно з повітря, виглядає, як суцільні руїни. Внизу Гришине – передмістя Покровська.

«Виглядає дуже погано. Кожне місто, куди залазить ворог, – це вже руїни, – ділиться військовий на ім’я Євген. – Ні, ворог не менше атакує, але ми більше почали йому відповідати. Ворог почав більше отримувати по зубах».

Фронт тримається, але з логістикою важко, каже Євген. З трьох його виїздів він двічі був атакований ударними БПЛА «Молнія»:

«Ми хлопцям завезли на позицію FPV-дрони і провізію. Назад виїжджали, на радарах було все чисто, «чуйка» нічого не показувала, але при виїзді в небі побачили «Молнію». Ну, зорієнтувалися швидко, спрацювали, команда: «З машини!». Швидко покинули машину, намагалися ще збити «Молнію». Або підбили, або подавив РЕБ, ударила недалеко від машини, машину розбило».

Через чотири дні ситуація повторилася. Машину знову пошкодила «Молнія», але не дуже сильно. Автомобіль вдалося сховати, каже Євген.

«Потім за нами прилетіли чотири FPV, шукали-вишукували, слава Богу, не знайшли. Зібралися і на пошкодженій машині без колеса, але, слава Богу, так і вискочили ».

Зараз російським БПЛА на цьому ділянці фронту протистоять сьомий корпус ДШВ, бригада «Птахи Мадяра» і спецпідрозділ Lasar’s Group.

Євген каже, що без забезпечення бійців на передовій боєприпасами і провіантом, фронт довго триматися не може:

«Якщо ми цього всього туди не довеземо, хлопцям доведеться виходити звідти. А якщо ми вийдемо, значить [росіяни] туди доберуться. Так і працюємо, тримаємось. Обережно, страшно, чесно скажу, страшно, але робимо свою роботу»

Датчик дронів постійно подає сигнали. Поки їдемо, десь поруч з нами літає російська «Молнія». Чим глибше в тил, тим слабший сигнал.

Відносно безпечна зона, за словами Євгена, починається десь за 25 кілометрів до лінії фронту.