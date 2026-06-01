На фронті за добу було 276 боєзіткнень – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 276 бойових зіткнень, найбільше російських атак було на Покровському і Гуляйпільському напрямках, повідомив у ранковому зведенні 1 червня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора в районах Вільного, Дорожнього, Білицького, Родинського, Олександрівки, Гришиного, Шевченка, Молодецького, Новопавлівки, Новоолександрівки, Сергіївки, Котлиного й Удачного… На Гуляйпільському напрямку відбулося 43 атаки окупантів у районах Залізничного, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Чарівного, Верхньої Терси, Рибного, Цвіткового, Новоселівки і Варварівки», – йдеться в повідомленні.

Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

21 травня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту.

Перед тим міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 25 травня заявив, що Україна зараз має сильніші позиції на фронті.