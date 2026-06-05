«Допомога вже в дорозі»: Палата представників США схвалила законопроєкт на підтримку України

ВАШИНГТОН – У рідкісному прояві двопартійної співпраці та всупереч підходу адміністрації до України Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги Україні та санкцій проти Росії. До демократів приєдналися 18 республіканців, що дозволило ухвалити законопроєкт, який республіканське керівництво намагалося не виносити на голосування.

Закон про підтримку України (Ukraine Support Act) був ухвалений 226 голосами проти 195 після того, як його прихильники подолали місяці опору завдяки петиції про винесення на голосування – одному з найскладніших процедурних механізмів у Конгресі.

Це перший комплексний законопроєкт на підтримку України, ухвалений Палатою представників у складі 119-го Конгресу, і він свідчить про зростаюче занепокоєння серед частини республіканців щодо того, як адміністрація реагує на війну Росії проти України.

Закон, ухвалений пізно ввечері 4 червня, передбачає виділення понад 1 млрд доларів на допомогу Україні, до 8 млрд доларів військових кредитів, підтримку відбудови країни, допомогу союзникам у Балтії, а також новий пакет санкцій проти фінансового, енергетичного, гірничодобувного та державного секторів Росії.

Політична та символічна перемога прихильників України

Хоча перспективи законопроєкту залишаються невизначеними в Сенаті, контрольованому республіканцями, де його керівництво переважно орієнтується на позицію президента Дональда Трампа щодо санкцій проти Росії, прихильники назвали голосування важливою політичною та символічною перемогою.

« Це був вибір між підтримкою свободи, демократії та верховенства права або прийняттям світу, де право визначає сила », – сказав журналістам після голосування Грегорі Мікс, провідний демократ Комітету Палати представників у закордонних справах та автор законопроєкту.

« Сьогоднішнє двопартійне голосування показало, що Палата представників перебуває на правильному боці історії ».

Законопроєкт ухвалено у критичний момент війни. Відтоді як Трамп повернувся до влади у січні 2025 року, американська військова допомога суттєво сповільнилася, а дипломатичні зусилля щодо завершення конфлікту зайшли в глухий кут. Росія продовжує наступальні дії попри значні втрати, а Україна відкидає вимоги Кремля відмовитися від територій, які успішно захищає після початку повномасштабного вторгнення Москви у 2022 році.

Для багатьох прихильників законопроєкту це голосування стало спробою Конгресу знову заявити про свою роль у формуванні зовнішньої політики США.

« Ми всі хочемо, щоб ця війна завершилася. Питання в тому – як? » – сказав Мікс під час дебатів у Палаті представників.

За його словами, Україна повинна вести переговори «з позиції сили, а не слабкості» .

Двопартійна ініціатива поклала край законодавчому глухому куту.

Шлях законопроєкту до ухвалення продемонстрував як наполегливість прихильників України, так і послаблення консенсусу серед республіканців щодо політики адміністрації стосовно України.

Конгресмен від Каліфорнії Кевін Кайлі у травні поставив вирішальний підпис під петицією, ставши 218-м членом Палати представників, голос якого був необхідний для примусового винесення законопроєкту на голосування.

« Ми чітко дали зрозуміти, що США продовжать підтримувати український народ і надаватимуть матеріальну допомогу, необхідну для самооборони , – сказав Кайлі журналістам після голосування. – Ми так само чітко заявили, що Росія заплатить високу ціну за свою неспровоковану агресію та триваюче насильство ».

Конгресмен від Пенсильванії Браян Фіцпатрік, співголова Групи підтримки України в Конгресі США, заявив, що голосування є лише початком ширшої кампанії із просування законопроєкту через Конгрес.

« Допомога вже в дорозі , – сказав Фіцпатрік. – Це початок. Це ще не кінець ».

Він пообіцяв тиснути на сенаторів, щоб ті винесли законопроєкт на розгляд, наголосивши, що підтримка України повинна підтверджуватися голосуваннями, а не лише словами.

« Не кажіть мені, що підтримуєте Україну. Покажіть це. Підкріпіть свої слова голосом ».

Конгресмен від Небраски Дон Бейкон сформулював питання у різких моральних категоріях.

« Якщо коли-небудь і була боротьба добра зі злом, то це саме вона », – сказав Бейкон, назвавши боротьбу України захистом демократії від російської агресії.

Згадуючи колишнього президента США Рональда Рейгана, він додав: «Пане Путін, забирайтеся до біса з України».

Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі також підтримала законопроєкт, заявивши, що підтримка України відповідає ширшим стратегічним інтересам США.

« Підтримка України стосується не лише України. Йдеться про стримування агресії будь-де. Йдеться про протистояння авторитаризму », – сказала Пелосі.

Вона також наголосила, що значна частина американської допомоги фактично працює на економіку США.

«Понад 70 відсотків американських коштів, виділених для України, витрачаються у Сполучених Штатах».

Голосування відбулося лише через день після того, як інша група республіканців разом із демократами підтримала окрему резолюцію про обмеження участі США у воєнних діях проти Ірану без санкції Конгресу – ще одна ознака зростаючої готовності деяких законодавців кинути виклик як керівництву партії, так і Білому дому в питаннях зовнішньої політики.

Україна вітає голосування, але попереду боротьба в Сенаті

Київ привітав рішення Палати представників як важливий доказ збереження двопартійної підтримки.

Посол України у США Ольга Стефанішина назвала голосування «важливим кроком уперед» і заявила, що воно свідчить про незмінну підтримку України з боку Конгресу.

Після голосування вона закликала не вважати боротьбу завершеною.

« Рухаймося крок за кроком , – сказала Стефанішина Радіо Свобода. – Дуже важливо хоча б на мить зупинитися і подякувати понад 220 членам Палати представників, які сьогодні забезпечили збереження підтримки України ».

Наступним завданням прихильників законопроєкту стане його просування через Сенат. Щоб стати законом, Закон про підтримку України має бути внесений на розгляд, поставлений на голосування, схвалений верхньою палатою, а потім направлений на підпис президенту.

У найближчі тижні прихильники законопроєкту планують працювати над розширенням двопартійної підтримки та пошуком співініціаторів у Сенаті, щоб посилити тиск на його керівництво.

Однак у Сенаті на прихильників чекає значно складніше випробування. Республіканське керівництво неодноразово відмовлялося від просування санкційних законопроєктів попри двопартійну підтримку. Лідер більшості у Сенаті Джон Тун переважно підтримує підхід Трампа, а Білий дім прагне зберегти прямий контроль над санкційною політикою.

Попри це, прихильники переконані, що голосування Палати представників стало чітким сигналом як Москві, так і союзникам США.

Співголова Групи підтримки України в Конгресі США Марсі Каптур назвала голосування «актом надії» і сказала, що законодавці фактично «запалили свічку свободи».

«Народ України бореться проти країни, яка у шість разів більша за нього, і прагне свободи», – сказала вона.

Конгресмен Білл Кітінг заявив, що США мають особливі зобов’язання перед Україною через гарантії безпеки, надані в межах Будапештського меморандуму 1994 року, після якого Київ відмовився від ядерної зброї.

« Якщо ми не можемо виконувати угоди зараз, то як ми зможемо дотримуватися будь-якої угоди в майбутньому? » – сказав Кітінг.

Символічна перемога чи переломний момент?

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода про сигнал, який Конгрес надсилає російському президенту Володимиру Путіну, конгресмен Салуд Карбахал зробив одну з найгучніших заяв вечора.

« Ми надсилаємо Путіну сигнал, що стоїмо на боці України , – сказав Карбахал. – Ми підтримуємо її двопартійно і продовжуватимемо підтримувати Україну доти, доки Україна не переможе Росію ».

На запитання Радіо Свобода, що потрібно для перетворення цього голосування на реальну політику, Мікс нагадав про наступну перешкоду.

«Нам ще багато чого треба зробити, – сказав він. – Ми маємо переконатися, що відбудеться голосування» у Сенаті й зрештою подамо законопроєкт на стіл президента .

Чи стане Закон про підтримку України законом, поки що невідомо. Республіканці в Сенаті не демонструють великого бажання конфліктувати з Білим домом щодо політики стосовно України, а Трамп неодноразово висловлював скепсис щодо нової допомоги та санкцій.

Втім, значення голосування виходить далеко за межі самого законопроєкту.

Після місяців паралічу в Конгресі та зростаючих сумнівів щодо готовності Вашингтона підтримувати Київ прихильникам України вдалося сформувати двопартійну коаліцію, здатну обійти керівництво Палати представників і змусити його діяти.

Для прихильників України вже сам цей факт має стратегічне значення.

« Закон про підтримку України допоможе забезпечити вільну, суверенну та процвітаючу Україну , – сказав Даніель Бальсон з організації Razom for Ukraine. – Це зробить Америку безпечнішою, зміцнить наших союзників і нагадає нашим супротивникам, що агресія має свою ціну, а свобода варта захисту».

Голосування в Палаті представників може не змінити американську політику негайно. Але воно стало найпереконливішим свідченням того, що підтримка України в Конгресі залишається живою, а частина республіканців дедалі частіше готова кидати виклик і партійному керівництву, і Білому дому заради цієї позиції.