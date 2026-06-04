Зброя в простирадлах: як російська пропаганда та молдовські політики розгорнули наратив про «українську загрозу» для ЄС (розслідування)

«Тривога на митниці «Альбіца». Молдованина затримали на кордоні під час виїзду з країни з вантажівкою, завантаженою зброєю», – таке повідомлення з’явилося у вечірньому праймі одного з популярних та впливових телеканалів у Молдові наприкінці минулого року.

Мова про затримання авто з причепом на пункті пропуску «Леушень-Албіца» між Молдовою та Румунією 20 листопада 2025 року. Водій – громадянин Молдови – надав митникам декларацію, згідно з якою він перевозив 22 металеві вироби до Ізраїлю. «Металевими виробами» зрештою виявилося легке піхотне озброєння (гранатомети, ПТУРи, переносні ЗРК тощо) та уламки «Шахеда».

Того ж дня російські медіа вийшли з численними публікаціями, в яких стверджувалось, що затриманий вантаж – це зброя з України. За кілька днів цю ж версію почали поширювати і молдовські публічні особи.

Та чи є цьому докази? Хто і навіщо віз до ЄС ледь заховані зброю і боєприпаси?

Та чи справді цей інцидент дає достатньо підґрунтя для підсилення наративу про те, що сама Україна, на території якої Росія веде війну, становить небезпеку для Східної Європи?

Журналісти молдовського проєкту Cu Sens та «Схем» (Радіо Свобода) вирішили дослідити обставини цієї події і з’ясувати, чи дійсно Україна могла бути причетною до цієї контрабанди та як цю історію використовує проти відразу кількох держав російська пропаганда.

З’ясувалось, що і через пів року після публічних звинувачень України спільне міждержавне слідство Румунії та Молдови публічно так і не представило доказів «українського сліду», ба більше – навіть не зверталось до України із запитами та пропозицією долучитись до з’ясування обставин інциденту.

Натомість після звернення «Схем» українські правоохоронці розпочали своє власне розслідування.

«22 металеві конструкції»

Близько опівночі 20 листопада 2025 року водій вантажівки За даним джерел «Схем» із доступом до даних перетину кордону, востаннє вона була в Україні 23 лютого 2022 року марки DAF з причепом на молдовських номерах під’їхав до одного з найважливіших та найбільш завантажених пунктів пропуску між Молдовою та Румунією – «Леушень – Албіца». По суті, це головний логістичний коридор між Молдовою та країнами ЄС. Вантажівка рухалася «зеленим коридором» – тобто за спрощеною системою контролю, під час якого у молдовських та румунських митників виникли підозри. Близько 1:30 вони вирішили відправити авто на додаткову перевірку.

Що знайшли митники? Правоохоронці стверджують, що це були «18 переносних протитанкових ракет, 8 протитанкових гранатометів, переносна система ППО та частини безпілотника», запаковані в простирадла, подекуди фольгу і дерев’яні ящики. Роздивитись все це можна було на фото і відео, згодом оприлюднених DIICOT – Управлінням з розслідування організованої злочинності та тероризму в Румунії.

«Схеми» показали ці фото та віднайдені журналістами «серійники» частин зброї профільним спеціалістам. Зокрема, звернулися до представників Центрального управління забезпечення засобами ураження озброєння Командування Сил логістики ЗСУ. Там, посилаючись на власний аналіз Порівняльний аналіз номенклатури радянських/російських зразків, виробничих часових індикаторів, зіставлення з відомими зразками уламків, лінгвістичний аналіз маркувань тощо відповіли – це переважно вироби російського військово-промислового комплексу. Журналісти розпізнали, зокрема: РПГ «Крюк» і «Таволга», ПТРК «Корнет», ПЗРК «Верба» та уламки БпЛА «Герань-2».

Після затримання вантажівки у Молдові миттєво створили міжвідомчу слідчу групу У групу, створену прокурорами Спеціалізованої прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та особливими справами (PCCOCS), увійшли офіцери з кримінального переслідування та розслідувань Митної служби, Національного інспекторату розслідувань (INI) та Генерального інспекторату прикордонної поліції (IGPF) тощо, яка почала розслідування. І попри те, що Митна служба Молдови одразу заявила, що «на цьому етапі не можна надати жодних додаткових деталей», щоб не вплинути на «конкретні заходи національної безпеки» та процесуальні дії, вже за кілька днів у відомчих будівлях Молдови почали озвучувати версію: зброя з України.

«Ця партія боєприпасів потрапила на територію Республіки Молдова, будучи розділеною на частини, тобто по дві одиниці, через пункт пропуску з боку України. (...) Водночас попередньо розслідуються всі можливі сценарії, включаючи перспективу дискредитації Республіки Молдова», – заявила очільниця молдовського МВС Даніела Місаїл-Нікітін перед засіданням уряду вже 26 листопада. Походження зброї, як «взятої з невстановленого складу в Україні у невідомих осіб», тоді ж підтвердила і Генеральна прокуратура Молдови в комюніке.

А вже на слуханнях парламенту Молдови в той же день депутат, голова комісії з питань національної безпеки, оборони та громадського порядку Ліліан Карп заявив, що зброя, знайдена на молдовсько-румунському кордоні, частково походить з російської Тули, втім, «є ознаки того, що ці предмети можуть бути військовими трофеями, захопленими українською армією».

Він же додав, що «влада Республіки Молдова співпрацює з партнерами з Румунії та України для розслідування цієї справи». Проте, як виявили журналісти, це не так.

Кишинівська історія

«Вам потрібне шоу. Ми не з цирку», – відповів у суді журналістам чоловік в наручниках, якого молдовські правоохоронці вважають одним із організаторів схеми контрабанди. Наразі він перебуває під вартою в Кишиневі.

Журналісти Cu Sens відвідали усі п’ять засідань щодо обрання запобіжного заходу кожному із п’яти затриманих Один із них відмовився прибути до суду, тож журналісти змогли поставити запитання тільки чотирьом. І побували в офісах компаній, які фігурують у справі, щоб спробувати розібратися: то що ж сталося на кордоні, а також хто і де взяв зброю?

Спершу журналісти звернулися до румунського Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму. Там відмовилися надати подробиці справи, заявивши, що «їхнє розголошення поставить під загрозу результат розслідування», тож відновлена далі хронологія подій – зі слів їхніх учасників і матеріалів слідства, отриманих журналістами з молдовського боку.

38-річний водій, якого затримали на кордоні разом із вантажем – працівник молдовської логістичної компанії Eximal Transcom SRL. Журналісти відвідали офіс цієї фірми, розташований у передмісті Кишинева, але тут не надали багато деталей: «Ми не маємо повноважень перевіряти товар. Це було транспортне замовлення і все, але ми натрапили на те, на що натрапили», – заявили представники компанії.

Замовник, про якого кажуть перевізники – той самий чоловік у наручниках, який у суді казав журналістам про «шоу». Це власник 90% транспортної компанії Займається виробництвом конструкцій та столярних виробів. Жоден інший представник компанії на численні спроби журналістів зв'язатися не відреагував SP-Solar Sistem SRL з Кишинева В'ячеслав Пирву. Він не відповів на запитання журналістів про походження та призначення вантажу, перевезення якого нібито організовував.

«Я не визнаю своєї провини», – відповів він на запитання про інцидент, додавши: «Слідство триває. Воно закінчиться, і ви дізнаєтесь абсолютно все».

Інші підозрювані, яким у молдовському суді обирали запобіжний захід, утримались від коментарів. Це – власник брокерської фірми, яка фактично оформлювала документи для митниці, Валеріу Брага; перевізник, який, за словами молдовських прокурорів журналістам, нібито мав привезти зброю та боєприпаси з України (звідки саме – прокурори наразі не встановили, також вони не надали доказів цьому твердженню ані публічно, ані на прохання журналістів) до Молдови, Євгеній Праля За даними української митниці, доступ до яких отримали «Схеми», протягом минулого року він перетинав молдовсько-український кордон щонайменше 30 разів, остання поїздка відбулася 19 листопада – тобто за день до того, як вантажівка зі зброєю та боєприпасами прибула на пункт «Леушень-Албіца»; підприємець, відповідальний за зберігання зброї в орендованому гаражі спального району Як повідомив журналістам співробітник міжнародної транспортної компанії, розташованої по сусідству, він «бачив кількох людей, які розвантажували «якийсь» вантаж 19 листопада 2025 року» (тобто за день до того, як зброя та боєприпаси мали прибути на кордон – ред.), втім, який саме товар вони розвантажують, він не роздивився Кишинева до спроби перевезти її через Румунію – Максим Дарій, він же відомий як учасник румунського шоу Chefi la Cuțite (аналог проєкту «МастерШеф»); та, за версією молдовського слідства, один з організаторів – 52-річний Олексій П'янковський.

Саме останній розширює географію цього розслідування.

Як виявили Завдяки даним з судового реєстру, від джерел у поліції та Міністерстві юстиції «Схеми», громадянина Молдови Олексія П'янковського затримували в Одеській області ще в лютому 2021 року. На той момент його розшукували ізраїльські правоохоронці – у місцевому суді тоді розглядали справу за підозрою у шахрайстві, підробці документів та видаванні себе за іншу особу. «Цей суд не відбувся, оскільки Олексій зник, і прокурор не зміг його знайти», – підтверджує журналіст ізраїльського медіа Shomrim.news Урі Блау Він також зателефонував до ізраїльської компанії Acotech Acoustic Engineering, яка в документах вказана отримувачем вантажу з «22 металоконструкціями», але там нічого не захотіли коментувати.

У 2021 році Роздільнянський райсуд Одещини ухвалив рішення про тимчасовий арешт П’янковського. Проте поки Інтерпол, Офіс генпрокурора, міністерства юстиції України та Ізраїлю розбиралися із запитом Ізраїлю на екстрадицією, він втік з України і вже сюди не повертався Згідно з даними джерел «Схем» із доступом до бази перетину кордону.

Зрештою, «виринувши» у справі щодо перевезення контрабандної зброї як один з ймовірних організаторів, П’янковського затримали у Молдові. У молдовському суді з обрання запобіжного заходу від коментарів журналістам він відмовився.

Коментуючи події на пункті пропуску, директор молдовської Служби інформації та безпеки Александру Мустяца запевнив журналістів Cu Sens, що «вжиті необхідні заходи, щоб такі випадки не повторювалися».

«Ми вже посилили разом з іншими органами влади все, що стосується прикордонного контролю, і ми багато співпрацюємо зі службами сусідніх країн, щоб більше не допускати таких випадків», – заявив він.

Чи мав він на увазі Україну, говорячи про «сусідні країни»? Та чи є які-небудь докази твердженню про Україну як про «країну-постачальницю зброї»?

Тим часом в Україні

Враховуючи, скільки разів офіційні особи Молдови згадували у публічних комунікаціях Україну, журналісти «Схем» звернулися до усіх українських органів, хто міг би зреагувати на інцидент стосовно контрабанди нібито української зброї в Євросоюз. Джерела в Нацполіції, СБУ та ГУР не змогли нічого повідомити щодо цього випадку – стверджують, що до них іноземні колеги не звертались.

А співрозмовник журналістів у Державній прикордонній службі України зазначив: «Коли на молдовсько-румунському кордоні виявляється зброя, що слідує з території Молдови, а в подальшому говорять про її можливе походження з території України, це, звісно, зачіпає національну безпеку і України, і Молдови. Проте молдовська сторона про цей факт нас не інформувала для спільної перевірки чи встановлення можливих обставин».

Українські прикордонники натомість вирішили й самі проявити ініціативу: через кілька днів після появи новин про затримання вантажу вони звернулись до молдовських колег з проханням, в межах договору про взаємодію, надати інформацію про підозрюваних осіб, автомобілі чи інші можливі деталі, які могли б допомогти провести відповідну перевірку з українського боку. Проте, як стверджують, відповіді досі не отримали.

Відкриття справи

Ключовий правоохоронний орган, через який здійснюється уся міжнародна правова взаємодія – це Офіс генерального прокурора. «Схеми» зустрілись із заступником генерального прокурора України Андрієм Лещенком, щоб поговорити про інцидент на молдовсько-румунському кордоні.

Він підтвердив, що звернень від іноземних колег по цій справі українська сторона не отримувала.

«Будь-який збройний конфлікт супроводжується ростом злочинності. Контрабанда зброї має безпосередньо зв'язок з наявністю збройного конфлікту в Україні – це заперечувати ніхто не може. Водночас правоохоронна система з цим бореться. Ми намагаємося встановити кожен факт протиправного заволодіння зброєю, виявляємо факти торгівлі цією зброєю і «схрони», – каже у коментарі «Схемам» Лещенко.

Щодо походження зброї, яку затримали в листопаді 2025 року, він висуває кілька версій. Наприклад, її могли привезти колишні учасники ПВК «Вагнер», які воювали на боці Росії та повернулися до Молдови. Саме такі кейси українські і молдовські правоохоронці спільно розслідували вже під час повномасштабного вторгнення.

Втім, цього разу закордонні колеги, за словами заступника генпрокурора, не зверталися із запитом про допомогу. «Якщо слідчі і прокурори з Молдови або Румунії дійшли висновку, що ця зброя походить з України, вони мають базуватися на відповідних доказах. Якщо вони до нас звернуться, ми проведемо таке розслідування. Ми можемо його розпочати і самостійно, але для цього нам треба зрозуміти номери зброї, щоб її ідентифікувати», – заявив Лещенко.

Тож журналісти звернулись із окремим запитом до ОГП, в якому попросили перевірити наявний у редакції перелік зброї. Там відповіли: «За результатами опрацювання інформації, направленої журналістами «Схем» щодо вилученої зброї та боєприпасів в рамках спільної операції правоохоронних органів Румунії та Молдови, Офісом генерального прокурора розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного обігу зброї».

Прокурори розіслали запити до українських органів військового управління із уточненням щодо можливого перебування такої зброї на обліку. Вже надійшли відповіді, де стверджується, що «слідів перебування зазначеної зброї та боєприпасів не виявлено».

«Енергоатом», окультизм і Patriot «друзів Маї Санду»

«Відомо, що цей тип озброєння, ця переносна зенітна система, у кількості понад 3000 одиниць, був переданий США державі Україна», – заявив у листопаді 2025 року молдовський проросійський політик Ренато Усатий (також є громадянином Росії і заступником голови комісії з національної безпеки, оборони та громадського порядку Молдови), коментуючи інцидент на митниці.

Американської зброї у затриманій вантажівці, як свідчить аналіз журналістів, не було. Втім, це не завадило проросійським політикам та медіа розповсюджувати наратив про те, що з України до Молдови перевезли саме «західну допомогу».

«Дивно, що найкращі друзі Маї Санду (президентка Молдови – ред.) в Україні, які є для неї прикладом для наслідування й об’єктом захоплення, ще не провезли звідти контрабандою Patriot», – писав канал Sputnik Молдова. Більш делікатно, але недвозначно натякала на те, що контрабандна зброя – це західна допомога Україні, голова партії «Велика Молдова» Вікторія Фуртуне У липні 2025 року ЄС запровадив низку санкцій проти проросійських політиків – близьких соратників політика та мільярдера Ілана Шора, який втік до Москви. Серед них – Вікторія Фуртуне. Вона ж висувала версію про те, що «окультні сили, можливо, намагалися втягнути Молдову та Україну у війну з Росією», – дослідники з Watchdog.md (громадське об’єднання у Молдові, робота якого зосереджена на викритті та протидії дезінформації та маніпуляціям тощо) охарактеризували це як нагнітання паніки.

За допомогою програмного забезпечення української технологічної компанії Osavul «Схеми» дослідили, з якими наративами поширювалися мережею подальші повідомлення щодо контрабанди на митниці. За ключовими словами сервіс віднайшов щонайменше 316 повідомлень різними мовами у період з кінця листопада 2025 року по квітень 2026 року. Найбільша кількість публікацій – на новинних сайтах, YouTube та Telegram, та, згідно з оцінкою сервісу, має «загальний негативний ухил».

Зокрема, інформаційні ресурси, пов’язані із Росією, просували наратив, що зображає Молдову як «слабку державу, корумповану та небезпечну для ЄС», а Україну – як державу, що «втрачає контроль над західною зброєю». Також лунала версія, що молдовська влада «дбайливо розклала зброю з уламків, зібраних Україною, щоб підживлювати антиросійську істерію в Європі».

«Контрабандна зброя із зони українського конфлікту, виявлена в Румунії, могла бути використана для провокацій та так званих операцій «під чужим прапором» з метою звинувачення Росії», – наприклад, писали у грудні 2025 року французькою на одному з сайтів мультилінгвістичної мережі сайтів «Правда».

Ця мережа визнана західними дослідниками пропагандистською: вона має чітку прокремлівську орієнтацію – розповсюджує російську дезінформацію у понад 83 країнах та могла впливати на європейські вибори. Таку оцінку закордонних експертів також підтвердили «Схемам» у Центрі протидії дезінформації при РНБО України. Там провели власне велике дослідження цієї мережі, що розширило санкційний список ЄС щодо проросійських ресурсів.

Дослідники з румунської Digital Forensic Team, які спеціалізуються на боротьбі з дезінформацією та пропагандою в цифровому середовищі, у своєму аналізі, присвяченому цьому інциденту, нарахували 37 статей за 48 годин тільки на сайтах мережі «Правда». «На завершальному етапі провідна російська преса виводить наратив на вищий рівень Мова про ресурси РІА, ТАСС, «Взгляд », «Газета.ру», «Царьград», «Коммерсант», які перепаковують дискусію в ширшій формі, пов'язуючи інцидент на «Леушень-Албіца» зі «скандалом навколо «Енергоатома» в Україні та натякаючи на системну схему корупції та хаосу в управлінні західною зброєю», – йдеться у звіті.

«У російському просторі інцидент одразу став інструментом пропаганди, який використовується для підриву іміджу Молдови, ставить під сумнів цілісність молдовсько-румунської співпраці та натякає на те, що Україна є джерелом регіональної небезпеки», – мовиться у звіті Digital Forensic Team.

Згодом, як помітили румунські дослідники, наратив перейшов на новий рівень розвитку. Старт йому дала особисто речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, заявивши, що зброю могли «розкидати», «використати для якоїсь майбутньої провокації».

«Проведений нами аналіз дуже чітко показав, що цей інцидент використовувався лише як привід для побудови серії узгоджених меседжів про те, що Україна є державою, де існує системна корупція, що в Республіці Молдова існує небезпека, а уряд у Кишиневі більше не контролює ситуацію і кордони республіки. І ще одна метанаративна лінія, яка накладається на європейський рівень – що Захід втратив контроль над зброєю, яку постачає Україні. Особливо популярним був наратив про те, що інцидент на митниці «Леушень-Албіца» є цьому прямим доказом», – заявив у коментарі Cu Sens експерт з протидії цифровій дезінформації з Digital Forensic Team (Румунія) Ніколае Цибріган.

На думку експерта, усі установи спрацювали правильно по цьому кейсу: виявили та затримали вантаж, оприлюднили фотографії та згодом надали пояснення, але проблема виникла на рівні публічної комунікації. «Реакція була запізнілою, і це створило простір для поширення неправдивих наративів. Найкраще рішення – і це урок на майбутнє – це так званий pre-bunk: передбачати майбутні наративи та нейтралізувати їх із самого початку», – пояснив він.

За словами голови парламентської комісії з національної безпеки, оборони та громадського порядку Ліліана Карпа, стосовно інциденту слідчі розглядають дві версії: спроба контрабанди і спроба дискредитації. Втім, голова СІБ вважає це «класичним випадком діяльності організованої злочинної групи».

Наприкінці травня в Молдові завершили розслідування інциденту, справу направили до суду. Українське розслідування триває.

Над розслідуванням працювали: редакторка Кіра Толстякова, журналістка Cu Sens Мальвіна Кожокарі