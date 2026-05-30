Геґсет: США вчаться на досвіді України і знайдуть спосіб продовжувати допомагати

Сполучені Штати планують розвивати галузь безпілотників, заявив міністр війни країни Піт Геґсет на брифінгу 30 травня.

Він вказав на те, що бюджет адміністрації Трампа на 2027 рік передбачає 56 мільярдів доларів інвестицій у домінування в безпілотних системах.

«Ми продовжуємо вчитися на досвіді України на полі бою, йдеться не про наявність вишуканих систем, а про здатність швидко їх масштабувати, адаптуючись тиждень за тижнем», – сказав він.





Водночас США мають на меті розвивати максимально ефективні безпілотні системи, користуючись можливістю робити це автономно, додав голова Пентагону:

«Ми так багато навчилися в України та з того, як вони працюють. Тож це абсолютний фокус того, куди ми рухаємося. Ми маємо намір не лише бути на паритеті, але й бути найкращими у світі в цьому».

Він також прокоментував питання щодо запиту Володимира Зеленського до США на надання ракет протиповітряної оборони. За словами Геґсета, Штати змінюють підхід до виробництва важливих боєприпасів, щоб збільшити постачання.

Крім того, вважає посадовець, Європа останнім часом наростила свої зобов’язання щодо оборони.

«Де ми можемо допомогти Україні, ми це робимо, де ми можемо дати змогу Європі зробити більше, ми це робимо, і мене підбадьорює європейська готовність брати на себе зобов’язання. Якщо подивитися на кількість витрачених коштів, Європа активізувалася, а Україна є такою ж, якщо не більш ефективною, в цьому процесі. Тож ми хочемо, щоб вони могли захищатися, і ми знайдемо спосіб забезпечити їм допомогу в цьому», – додав Геґсет.

Раніше стало відомо, що президент України звернувся з листом до президента США та Конгресу, у якому повідомив про наростання дефіциту систем протиповітряної оборони для збиття ракет, зокрема, засобів протидії балістичним ракетам на тлі погроз МЗС РФ.

Зокрема, за даними ЗМІ, у цьому листі зазначається, що «у питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати». Йдеться про ракети PAC-3 до комплексів Patriot.