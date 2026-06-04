У Кремлі заявили, що удар дронів по Санкт-Петербургу не вплинув на графік Путіна

Удари українських безпілотників по російському Санкт-Петербургу 3 червня, в перший день роботи міжнародного економічного форуму, не вплинули на робочий графік російського лідера Володимира Путіна, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання російського «Інтерфаксу» про це, Пєсков коротко сказав: «Ні».

Раніше в Кремлі заявляли, що Путін планує виступити з промовою на згаданому форумі в п’ятницю, 5 червня.

Українські сили 3 червня завдали низку ударів безпілотниками по цілях у глибині Росії, повідомили в Генштабі ЗСУ і Службі безпеки України. Зокрема, нафтовий термінал зазнав удару в Санкт-Петербурзі, де відкрився економічний форум.

У Кронштадті, портовому місті під Петербургом, де розташована база ВМС Росії, удару зазнав «Кронштадський морський завод». У командуванні заявили, що був уражений корвет «Бойкий». У місті Мічурінськ у Тамбовській області Росії був атакований завод «Прогрес», який, серед іншого, виробляє компоненти для російських ракет.

Російська влада не підтверджувала уражень згаданих об’єктів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».