В ISW проаналізували заяви Путіна після листа Зеленського

Російський лідер Володимир Путін відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського провести переговори про припинення війни і підтвердив наміри Кремля досягти своїх воєнних цілей, пише у свіоєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, Путін підтвердив свою переконаність у «неминучості військової перемоги російських військ, незважаючи на наявні дані, які свідчать про протилежне».

«Заяви Путіна узгоджуються з його теорією перемоги, яка полягає в тому, що Росія може виграти тривалу виснажливу війну за умови просування російських військ на всьому театрі бойових дій. Росії дедалі складніше підтримувати свою стратегію ведення тривалої війни на виснаження, а її бойові результати погіршилися», – йдеться у повідомленні.

В ISW зазначили, що Росія також зазнає наслідків війни в економіці й стикається зі зниженням рівня набору до лав збройних сил і невдоволенням у суспільстві.

«Протягом останніх місяців українські війська активізували свої удари середньої і великої дальності й відібрали тактичну ініціативу в декількох районах фронту, що створило додаткові виклики для Росії у продовженні військових дій. Заяви Путіна на ПМЕФ свідчать про те, що, незважаючи на ці зростаючі труднощі, він залишається відданим своїм військовим цілям, своїй теорії перемоги і своєму нинішньому способу ведення війни в Україні», – кажуть в Інституті вивчення війни.

В ISW також вказують, що російські чиновники, включно з Путіним, намагаються показати, що Росія нібито готова до переговорів, використовуючи відсутність чіткої інформації про саміт президентів США і Росії на Алясці у серпні 2025 року. Зокрема, відповідаючи на лист президент України Володимира Зеленського, Путін 5 червня заявив, що Росія нібито готова досягти угоди з Україною про припинення війни, але така угода має ґрунтуватися на домовленостях, досягнутих на саміті в Анкориджі (про які публічно не оголошували).

«Кремль неодноразово використовував відсутність офіційних документів про результати саміту на Алясці, щоб приховати постійне небажання Росії йти на компроміси і відданість своїм максималістським військовим цілям. Путін повторив давні російські вимоги на ПМЄФ 5 червня, заявивши, що російські військові операції припиняться, коли Росія досягне своїх цілей. Путін також висловив завуальовані ядерні погрози Україні, стверджуючи, що Росія використала балістичні ракети середньої дальності «Орешник», здатні нести ядерну зброю, проти України лише як випробування, і натякнув, що РФ ще не використовувала «Орешник» за призначенням», – йдеться у звіті.

Такі ядерні погрози, особливо враховуючи зниження військової ефективності Росії на полі бою, ймовірно, мають на меті підштовхнути Захід й Україну до капітуляції перед вимогами РФ, зазначають аналітики.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 червня оприлюднив відкритий лист до російського президента Володимира Путіна, у якому, серед іншого, запропонував визначити «чітку дату зустрічі». Він зазначив, що до «розпочатого між нами двостороннього треку» можуть приєднатись інші учасники – Європа і США.

Президент США Дональд Трамп, реагуючи на лист, зазначив, що «було б чудово», якби Зеленський і Путін зустрілися. Путін, реагуючи на лист Зеленського, заявив, що «поки що не бачить сенсу» у зустрічі.

Раніше Кремль заявляв про пропозицію провести таку зустріч у Москві. Українська сторона таку можливість відкидає. Зеленський заявляв, що пропозиція зустрічі у Москві спрямована на затягування переговорного процесу. Натомість Україна пропонувала провести таку зустріч на нейтральному майданчику. Назвалися такі країни як Швейцарія, Туреччина.

Москва також називає виведення українських військ із території всієї Донецької області умовою припинення вогню в Україні.

Представники РФ натякають на те, що ця тема обговорювалася під час зустрічі президентів США й Росії в Анкориджі у серпні минулого року. У Кремлі стверджують, що «дух Анкориджа» чи «розуміння, досягнуте в Анкориджі» мають лежати в основі врегулювання в Україні.

12 травня президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що він не мав домовленостей із російським лідером Володимиром Путіним про те, що Росія отримає весь Донбас.

Влада України відмовляється виконувати вимогу про передачу всього Донбасу під контроль Росії.