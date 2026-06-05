Вихід з Донбасу чи останнє попередження: на що готовий Зеленський тепер? Лист Путіну

Президент України Володимир Зеленський написав листа російському керманичу Володимирові Путіну. Запропонував зустрітися, щоби завершити війну.

Це відбувається у момент економічного форуму у російському Санкт-Петербурзі, куди приїжджає Путін.

Перед тим у місті були вибухи від ударів українських дронів. На території нафтового терміналу фіксували великі пожежі, а губернатор Санкт-Петербурга повідомляв про 50 збитих БПЛА.

Заявлено про пошкодження ракетного корвета «Бойкий» у Кронштадті.

Лист Зеленського наблизить мир?

Чим відповість Путін?

Що залишилося за дужками листа Зеленського?

Зустріч Зеленського і Путіна можлива?

Зеленський готовий розглядати умови Путіна?

А якщо це вихід ЗСУ з Донбасу?

Кому насправді адресований лист і які мотиви Зеленського?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода :

Говорити про реальний мир зарано, зауважив в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») журналіст, а нині військовослужбовець 13-і бригади НГУ «Хартія» Юрій Бутусов.

«Мир можна буде обговорювати всерйоз після того, як буде вирішено основне питання. Зупинка російського наступу збройним шляхом, тобто коли Сили оборони України зупинять російську армію. Після того почнуться справжні мирні перемовини. Все інше це просто політичні маневри. Зараз Україна наростила перевагу в дронному компоненті. Але не варто думати, що просто удари дронів можуть самі по собі спричинити політичні зміни. Це додатковий тиск в такій тотальній війні, дуже важливий тиск, але ключова історія – це фронт. Зупинка лінії фронту, контратакуючі дії, повернення української території – це єдиний на даний момент чинник, який може нам дозволити диктувати і примушувати Росію до миру».

Цей лист означає, що Україна «системно намагається завершити війну» і готова до компромісів, каже в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») народний депутат України від «Слуга народу», член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський.

« Україна готова до якихось розумних компромісів , з точки зору того, що ми готові зупинитися по лінії бойового зіткнення і далі перевести вирішення цього конфлікту, війни в дипломатичну площину. Це сигнал і для наших партнерів, що Україна є в цьому напрямку, на цьому треку послідовною. Це і сигнал для російського суспільства. І, безперечно, ми зараз маємо гарну динаміку на полі бою, про яку визнають і пропагандисти Кремля. Ми беремо під вогневий контроль цілі логістичні маршрути, ми створюємо серйозні економічні проблеми, паливні проблеми для Росії. І вчорашній удар в Санкт-Петербурзі по порту, по нафтовому терміналу, це також це підтверджує».

Послання Зеленського навряд чи вплине на Путіна чи російське суспільство, зазначає в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

«Вважаю, що цей лист – процес заради процесу, а хочеться процес заради результату. Удари по Пітеру, удари по нафтових базах, по військових об'єктах – це мілкі важливі порізи заради результату. Я не думаю, що цей лист вплине бодай на щось . Він не вплине ні на Путіна, він не вплине ні на російське суспільство. Російське суспільство, навпаки, може об'єднуватися, коли їх царя і вождя ображають.

Що стосується українського плану, якраз про це ми говоримо дуже давно, що хотілося б від президента Зеленського почути, в чому український план. Тому що ми за ці роки чули план перемоги, 10 кроків, вже всі про них забули, мабуть, в самому Офісі про них забули. От народжуються отакі листи. А яким має бути український план миру? »

За її словами, будь-які переговори повинні починатися з головної вимоги – припинення вогню.

Відкрити лист українського президента до Володимира Путіна – це частина «великої інформаційно-кінетичної операції», яку робить Україна останні три місяці, говорить в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») політолог, автор книг про Росію Вадим Денисенко.

« Це інформаційно-кінетична операція , яка передбачає дипстрайки, мідлстрайки, удари в тому числі по Москві та Санкт-Петербургу, з однієї сторони, з іншої сторони – це дуже агресивна інформаційна кампанія, яку Україна веде на територію Росії, фактично в прямому режимі транслюючи всі удари, які доходять до своїх цілей».

Україна вдарила по Санкт-Петербургу і одразу оприлюднила лист, який принижує Путіна, вважає Денисенко.

« Я думаю, що в Офісі президента навряд чи хтось розраховував на те, що після цього відбудеться зустріч Путін і Зеленського . Завдяки подібним діям прискорюється процес переходу достатньо великої частини російського суспільства із так званих індеферентних або лоялістів у стан опозиції, неактивної, кухонної, але все ж таки опозиції до влади».

Президент України Володимир Зеленський надіслав відкритий лист очільнику Росії Володимиру Путіну із пропозицією визначити чітку дату зустрічі і домовитися про реальне припинення вогню.

Відкритий лист українського президента російському був розісланий Генеральному секретарю ООН та всім державам-членам, а також в ОБСЄ у Відні та в Раді Європи в Страсбурзі. Його повністю опублікували кілька західних ЗМІ, а деякі медіа припустили, що розглядати лист варто не стільки як спробу переконати Кремль, скільки як дипломатичний сигнал міжнародним партнерам і російському суспільству.

Президент США Дональд Трамп схвально відгукнувся про цю пропозицію.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 4 червня заявив, що «якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви», повідомляють російські держЗМІ.

Згодом російський президент Володимир Путін, реагуючи на лист президента України Володимира Зеленського, заявив, що «поки що не бачить сенсу» у зустрічі.