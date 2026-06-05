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Путін відреагував на лист Зеленського

Путін заявив, що цей лист має «елементи хамства»
Путін заявив, що цей лист має «елементи хамства»

Російський президент Володимир Путін відреагував на лист президента України Володимира Зеленського.

«Мені вчора ще Пєсков (спікер Кремля – ред.) показав цей лист…Зранку Пєсков знову цей папірець підсунув – я подивився побіжно», – заявив він.

Путін звернув увагу, що Зеленський, прізвища якого він не озвучив, назвавши «автором листа», у листі згадав про його вік.

Російський президент натомість сказав, що «головне – не вік, а дієздатність та працездатність». Також він згадав, що у листі йшлося про час перебування при владі. І зазначив, що слід «не боятися йти на вибори» та «діяти в рамках основного закону».

«Тим більше, що на Україні говорили про те, що вибори мають бути швидко. І чомусь замовкли – Останні вибори в Україні проводилися у 2019 році. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну як президентські, так і парламентські вибори не проводились, оскільки в період воєнного стану це робити забороняє чинне законодавство», – сказав Путін.

У контексті залучення Європи до можливих переговорів України та Росії Зеленський у листі згадував як Європу, так і США як сторони, залучені до переговорного процесу. Наводимо відповідну частину листа:

«До розпочатого між нами двостороннього треку можуть приєднатись інші визначені учасники.
Оскільки війна триває у Європі, і нам в Україні потрібні гарантії безпеки, і ви для себе хочете гарантій безпеки, логічною видається участь тих, хто справді може виступити гарантами.

Ми вважаємо, що участь Європи потрібна – тих, хто дійсно має спроможність впливати на ситуацію.
Ми вважаємо, що Сполучені Штати мають бути в процесі, і це те, що може визначити конфігурацію нової архітектури безпеки в нашій частині світу», заявивши, що Київ нібито відмовляється від залученості США до цього процесе.

«Автор також вказує на те, що.. потрібно шукати справжніх гарантів можливих домовленостей між Росією та Україною, і шукати їх слід у Європі. Можливо, надійні гарантії ніколи не завадять, але чому відмовляють в цій ролі американську адміністрацію та президента Трампа, мені не зовсім зрозуміло.
Зброю хочуть отримувати від США, а от бачити адміністрацію США та президента Трампа гарантами чомусь не хочуть. Це викликає запитання», – сказав він.

Путін також заявив, що цей лист з «елементами хамства».

Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 червня оприлюднив відкритий лист до російського президента Володимира Путіна, у якому, серед іншого, запропонував визначити «чітку дату зустрічі». Він зазначив, що до «розпочатого між нами двостороннього треку» можуть приєднатись інші учасники – Європа та США.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що цей лист офіційно передадуть через дипломатичні канали.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 4 червня заявив, що «якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви», повідомляють російські держЗМІ.

Президент США Дональд Трамп, реагуючи на лист, зазначив, що «було б чудово», якби Зеленський і Путін зустрілися.


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