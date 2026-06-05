Путін відреагував на лист Зеленського

Російський президент Володимир Путін відреагував на лист президента України Володимира Зеленського.

«Мені вчора ще Пєсков (спікер Кремля – ред.) показав цей лист…Зранку Пєсков знову цей папірець підсунув – я подивився побіжно», – заявив він.

Путін звернув увагу, що Зеленський, прізвища якого він не озвучив, назвавши «автором листа», у листі згадав про його вік.

Російський президент натомість сказав, що «головне – не вік, а дієздатність та працездатність». Також він згадав, що у листі йшлося про час перебування при владі. І зазначив, що слід «не боятися йти на вибори» та «діяти в рамках основного закону».

«Тим більше, що на Україні говорили про те, що вибори мають бути швидко. І чомусь замовкли – незрозуміло чому Останні вибори в Україні проводилися у 2019 році. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну як президентські, так і парламентські вибори не проводились, оскільки в період воєнного стану це робити забороняє чинне законодавство», – сказав Путін.

У контексті залучення Європи до можливих переговорів України та Росії Путін зманіпулював Зеленський у листі згадував як Європу, так і США як сторони, залучені до переговорного процесу. Наводимо відповідну частину листа:



«До розпочатого між нами двостороннього треку можуть приєднатись інші визначені учасники.

Оскільки війна триває у Європі, і нам в Україні потрібні гарантії безпеки, і ви для себе хочете гарантій безпеки, логічною видається участь тих, хто справді може виступити гарантами.



Ми вважаємо, що участь Європи потрібна – тих, хто дійсно має спроможність впливати на ситуацію.

Ми вважаємо, що Сполучені Штати мають бути в процесі, і це те, що може визначити конфігурацію нової архітектури безпеки в нашій частині світу», заявивши, що Київ нібито відмовляється від залученості США до цього процесе.

«Автор також вказує на те, що.. потрібно шукати справжніх гарантів можливих домовленостей між Росією та Україною, і шукати їх слід у Європі. Можливо, надійні гарантії ніколи не завадять, але чому відмовляють в цій ролі американську адміністрацію та президента Трампа, мені не зовсім зрозуміло.

Зброю хочуть отримувати від США, а от бачити адміністрацію США та президента Трампа гарантами чомусь не хочуть. Це викликає запитання», – сказав він.

Путін також заявив, що цей лист з «елементами хамства».

Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 червня оприлюднив відкритий лист до російського президента Володимира Путіна, у якому, серед іншого, запропонував визначити «чітку дату зустрічі». Він зазначив, що до «розпочатого між нами двостороннього треку» можуть приєднатись інші учасники – Європа та США.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що цей лист офіційно передадуть через дипломатичні канали.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 4 червня заявив, що «якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви», повідомляють російські держЗМІ.

Президент США Дональд Трамп, реагуючи на лист, зазначив, що «було б чудово», якби Зеленський і Путін зустрілися.



