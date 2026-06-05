Росія знову обирає війну – Зеленський після відповіді Путіна на його лист

Росія знову обирає війну, сказав президент України Володимир Зеленський після відповіді російського президента Володимира Путіна на його лист.

«На жаль, російська сторона знову обирає війну – всі почули сьогоднішню відповідь. Слабка відповідь. Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати й не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому й тим, хто тягне з нього гроші, – вони всі сьогодні були дуже усміхнені», – сказав він у своєму відеозверненні.

Тому, за словами Зеленського, грошей у Росії має стати менше, а тиску на неї – більше.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 червня оприлюднив відкритий лист до російського президента Володимира Путіна, у якому, серед іншого, запропонував визначити «чітку дату зустрічі». Він зазначив, що до «розпочатого між нами двостороннього треку» можуть приєднатись інші учасники – Європа та США.

Російський президент Володимир Путін у відповідь заявив, що «поки що не бачить сенсу» у зустрічі. Коментуючи цей лист, Путін звернувся до російських військових зі словами «працюйте, браття».

Президент США Дональд Трамп, реагуючи на лист, зазначив, що «було б чудово», якби Зеленський і Путін зустрілися.

Раніше Кремль заявляв про пропозицію провести таку зустріч у Москві. Українська сторона таку можливість відкидає. Зеленський заявляв, що пропозиція зустрічі у Москві спрямована на затягування переговорного процесу.

Натомість Україна пропонувала провести таку зустріч на нейтральному майданчику. Назвалися такі країни як Швейцарія, Туреччина.

Москва також називає виведення українських військ із території всієї Донецької області умовою припинення вогню в Україні.

Представники РФ натякають на те, що ця тема обговорювалася під час зустрічі президентів США й Росії в Анкориджі у серпні минулого року. У Кремлі стверджують, що «дух Анкориджа» чи «розуміння, досягнуте в Анкориджі» мають лежати в основі врегулювання в Україні.

12 травня президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що він не мав домовленостей із російським лідером Володимиром Путіним про те, що Росія отримає весь Донбас.

Влада України відмовляється виконувати вимогу про передачу всього Донбасу під контроль Росії.