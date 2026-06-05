«Нехай самі розбираються» – Трамп про переговори Зеленського і Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський та російський президент Володимир Путін мають «самі розбиратися».

У Трампа запитали, чи хоче він, після того, як Зеленський запропонував Путіну особисту зустріч, щоб спочатку вони провели зустріч віч-на віч без участі США.



«Я не проти. Я маю на увазі, нехай вони самі розбираються. Це я домігся цієї ситуації, і я думаю, що це вирішиться. Я думаю, що ми наближаємося до того етапу, якого Росія та Україна мали б уже досягти», – сказав він під час спілкування з журналістами.

Відповідаючи на запитання щодо представника США на переговорах між Україною та Росією, він сказав: «Ми всі будемо залучені. Ми хочемо, щоб це сталося».

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Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 червня оприлюднив відкритий лист до російського президента Володимира Путіна, у якому, серед іншого, запропонував визначити «чітку дату зустрічі». Він зазначив, що до «розпочатого між нами двостороннього треку» можуть приєднатись інші учасники – Європа та США.

За його словами, нинішня лінія фронту – це «лінія, з якої має початися дипломатія». Він також заявив про готовність України повністю припинити вогонь на час перемовин.

Російський президент Володимир Путін у відповідь заявив, що «поки що не бачить сенсу» у зустрічі. Коментуючи цей лист, Путін звернувся до російських військових зі словами «працюйте, браття».

Раніше Дональд Трамп, реагуючи на лист, зазначив, що «було б чудово», якби Зеленський і Путін зустрілися.