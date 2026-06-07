Сили спеціальних операцій підтвердили удари по нафтових об’єктах у окупованому Криму

Підрозділи middle-strike Сил спеціальних операцій уразили нафтобазу та нафтовий термінал у окупованому Криму – про це командування повідомило 7 червня.

Зокрема, удару зазнала нафтобаза «Семиколодезянська» в селищі Єди-Кую (російська назва Леніно), розташована приблизно за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

«Окупаційні війська використовують її як перевалочний пункт для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального, бітуму тощо. На цій нафтобазі розташовані дев’ять резервуарів ємністю від 700 до 3000 кубічних метрів. Там завантажують цистерни та перевозять їх Кримом та іншими окупованими територіями України для потреб військ противника», – повідомляють військові.





Також, за повідомленням, українські безпілотники у Феодосії за 250 кілометрів від лінії бойового зіткнення уразили морський нафтовий термінал. Там, за даними ССО, розташовані сім резервуарів для палива ємністю 10 тисяч та 20 тисяч кубічних метрів.

Командування зазначає, що термінал є багатофункціональним комплексом з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна:

«Окупанти використовують цей комплекс для забезпечення окупованого Криму паливом на випадок надзвичайних ситуацій на півострові».

Сили спецоперацій обґрунтовують удари тим, що ураження нафтопереробної інфраструктури Росії знижує її економічні та логістичні спроможності.

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Раніше кримські соцмережі та українські моніторингові канали заявляли про удар по нафтобазі в селищі Єди-Кую в окупованому Криму.

Міноборони РФ заявляло, що протягом ночі на 7 червня російські військові знищили 95 українських дронів над Бєлгородською, Брянською, Калузькою, Курською, Новгородською, Ростовською, Смоленською, Тульською, Ярославською областями, Краснодарським краєм, Московським регіоном, а також окупованим Кримом і акваторією Чорного моря. Скільки дронів не вдалося перехопити, російське командування не повідомляє.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».