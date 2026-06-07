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Новини | Суспільство

Сили спеціальних операцій підтвердили удари по нафтових об’єктах у окупованому Криму

Сили спецоперацій обґрунтовують удари тим, що ураження нафтопереробної інфраструктури Росії знижує її економічні та логістичні спроможності
Сили спецоперацій обґрунтовують удари тим, що ураження нафтопереробної інфраструктури Росії знижує її економічні та логістичні спроможності

Підрозділи middle-strike Сил спеціальних операцій уразили нафтобазу та нафтовий термінал у окупованому Криму – про це командування повідомило 7 червня.

Зокрема, удару зазнала нафтобаза «Семиколодезянська» в селищі Єди-Кую (російська назва Леніно), розташована приблизно за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

«Окупаційні війська використовують її як перевалочний пункт для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального, бітуму тощо. На цій нафтобазі розташовані дев’ять резервуарів ємністю від 700 до 3000 кубічних метрів. Там завантажують цистерни та перевозять їх Кримом та іншими окупованими територіями України для потреб військ противника», – повідомляють військові.


Також, за повідомленням, українські безпілотники у Феодосії за 250 кілометрів від лінії бойового зіткнення уразили морський нафтовий термінал. Там, за даними ССО, розташовані сім резервуарів для палива ємністю 10 тисяч та 20 тисяч кубічних метрів.

Командування зазначає, що термінал є багатофункціональним комплексом з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна:

«Окупанти використовують цей комплекс для забезпечення окупованого Криму паливом на випадок надзвичайних ситуацій на півострові».

Сили спецоперацій обґрунтовують удари тим, що ураження нафтопереробної інфраструктури Росії знижує її економічні та логістичні спроможності.

Читайте також: «Ми без втрат проходимо кримське ППО». Як Middle Strike наносять удари по військових об’єктах РФ в тилу – 500+ кілометрів?

Раніше кримські соцмережі та українські моніторингові канали заявляли про удар по нафтобазі в селищі Єди-Кую в окупованому Криму.

Міноборони РФ заявляло, що протягом ночі на 7 червня російські військові знищили 95 українських дронів над Бєлгородською, Брянською, Калузькою, Курською, Новгородською, Ростовською, Смоленською, Тульською, Ярославською областями, Краснодарським краєм, Московським регіоном, а також окупованим Кримом і акваторією Чорного моря. Скільки дронів не вдалося перехопити, російське командування не повідомляє.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

Паливна криза в окупованому Криму: дефіцит пального зростає через атаки українських дронів (фотогалерея)

Черга автомобілів біля АЗС в Євпаторії, окупований Крим, 3 червня 2026 року.<br><br>Кадри з окупованого Росією Криму свідчать про збільшення дефіциту пального на тлі кампанії України, спрямованої проти російського виробництва та логістики пального
1/6 Черга автомобілів біля АЗС в Євпаторії, окупований Крим, 3 червня 2026 року.

Кадри з окупованого Росією Криму свідчать про збільшення дефіциту пального на тлі кампанії України, спрямованої проти російського виробництва та логістики пального
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Люди записуються в список очікування на пальне на заправній станції в Севастополі, окупований Крим, 1 червня 2026 року<br><br><br>З кінця травня продаж пального в Криму обмежили до 20 літрів на автомобіль, а наливати пальне в каністри заборонено<br>
2/6 Люди записуються в список очікування на пальне на заправній станції в Севастополі, окупований Крим, 1 червня 2026 року


З кінця травня продаж пального в Криму обмежили до 20 літрів на автомобіль, а наливати пальне в каністри заборонено
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Горить бензовоз на Мелітопольській трасі, що веде від російського кордону до Криму. Знімок опублікував 422-й окремий полк безпілотних систем 2 червня 2026 року.<br><br>Крим особливо сильно постраждав від дефіциту пального, який виник у результаті ударів українських далекобійних дронів по російських нафтопереробних об’єктах та ударів <a href="https://mod.gov.ua/news/midlstrajk-yak-ukrayinski-droni-znishhuyut-vijskovij-potenczial-rosiyi" target="_self" class="wsw__a">middle strike</a> дронів по російських логістичних об’єктах на відстані 30–200 кілометрів від лінії фронту
3/6 Горить бензовоз на Мелітопольській трасі, що веде від російського кордону до Криму. Знімок опублікував 422-й окремий полк безпілотних систем 2 червня 2026 року.

Крим особливо сильно постраждав від дефіциту пального, який виник у результаті ударів українських далекобійних дронів по російських нафтопереробних об’єктах та ударів middle strike дронів по російських логістичних об’єктах на відстані 30–200 кілометрів від лінії фронту
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На кадрі з аматорського відео видно американський дрон-камікадзе Hornet, який летить на низькій висоті вздовж шосе на окупованій Росією території. Згодом дрон різко змінив курс і вибухнув неподалік.<br><br>Україна застосовує дрони-камікадзе літакового типу для ударів середньої дальності, зокрема Hornet, з функціями штучного інтелекту, які здатні автоматично визначати потенційні цілі, як-от паливні автоцистерни
4/6 На кадрі з аматорського відео видно американський дрон-камікадзе Hornet, який летить на низькій висоті вздовж шосе на окупованій Росією території. Згодом дрон різко змінив курс і вибухнув неподалік.

Україна застосовує дрони-камікадзе літакового типу для ударів середньої дальності, зокрема Hornet, з функціями штучного інтелекту, які здатні автоматично визначати потенційні цілі, як-от паливні автоцистерни
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Табло з цінами на пальне в Євпаторії, зняте 1 червня 2026 року. Призначений Росією голова Севастополя Михайло Развожаєв 4 червня повідомив у своєму <a href="https://t.me/razvozhaev/21256" target="_self" class="wsw__a">дописі в Telegram</a>, що за ніч автоцистерни з паливом не змогли дістатися до міста<br><br>
5/6 Табло з цінами на пальне в Євпаторії, зняте 1 червня 2026 року. Призначений Росією голова Севастополя Михайло Развожаєв 4 червня повідомив у своєму дописі в Telegram, що за ніч автоцистерни з паливом не змогли дістатися до міста
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Табло з цінами на пальне в Євпаторії 3 червня 2026 року. «Стояти в чергах [за паливом] тепер немає сенсу», – написав Развожаєв у дописі від 4 червня, додавши, що «зараз надзвичайно важливо зберігати спокій і не панікувати»
6/6 Табло з цінами на пальне в Євпаторії 3 червня 2026 року. «Стояти в чергах [за паливом] тепер немає сенсу», – написав Развожаєв у дописі від 4 червня, додавши, що «зараз надзвичайно важливо зберігати спокій і не панікувати»
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