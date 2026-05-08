Переговорник і помічник Путіна Мединський отримав вирок за антиукраїнський підручник – ОГП

Шевченківський районний суд Києва виніс обвинувальний вирок редакторам російського підручника для 11-го класу, виданого в Росії у 2023 році, «История. История России. 1945 год – начало XXI века»: Анатолію Торкунову і Володимиру Мединському. Як повідомив 8 травня Офіс генерального прокурора України, суд призначив кожному з них покарання: 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Підручник був одним з інструментів російської інформаційної політики на тимчасово окупованих територіях України. Його зміст містить публічні заклики до зміни меж території і державного кордону України, виправдовує збройну агресію РФ і тимчасову окупацію українських територій, а також формує в учнів викривлене й ідеологічно заангажоване уявлення про події новітньої історії», – йдеться в повідомленні.

В ОГП наголосили, що особливу увагу РФ зосереджує на дітях – одній із найуразливіших категорій населення на окупованих територіях.

«Через навчальні матеріали їм нав’язують тези про так звані «братські народи», заперечують самостійність України як держави і поширюють російську версію війни під виглядом так званої «СВО». Із 1 вересня 2023 року підручник використовували у школах на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та АР Крим. Також його поширювали на території РФ», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що Мединського і Торкунова звинувачували у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у виправдовуванні й визнанні правомірною збройної агресії Росії проти України і глорифікації її учасників.

Помічник російського президента Володимир Мединський був головою російської делегації на переговорах з Україною навесні 2022 року, а також у 2025 і 2026 роках. Останні прямі тристоронні переговори (України, США і Росії) відбулися у лютому, контакти опинилися на паузі після початку війни США й Ізраїлю проти Ірану. Українська сторона пов’язувала перепризначення Мединського очільником російської делегації цього року з бажанням Москви затягнути процес переговорів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також критикував Мединського за брак конструктиву. «Я пам’ятаю, як я був у Туреччині в травні з питань НАТО, і ми чинили тиск на Україну, щоб вони відрядили високопоставлену команду в Стамбул. І вони це зробили. І тут росіяни прислали цього історика (мається на увазі Мединський – ред.), який тлумачив історію Росії від 1250 року», – сказав Рютте.

Анаталій Торкунов – ректор Московського державного інституту міжнародних відносин.

Фігуранти справи вирок українського суду поки що не коментували.

