«Посміхається і б’є по людях». Атаки FPV-дронів на Запоріжжя: що відбувається?

«Це ж що за люди, що керують ось цими, що скинули, малими дронами? Хто ними керує – посміхається і б’є по людях. Це ж що треба мати у голові? Це ж нелюди»

Російські війська почали застосовувати тактику скиду FPV-дронів із дронів-маток, аби дістатися до Запоріжжя, зауважують українські фахівці. Від середини минулого тижня випадки зальоту таких БПЛА фіксували навіть у центрі міста. Погіршилася безпекова ситуація у Кушугумській територіальній громаді, що вважається передмістям обласного центру.

Місцева влада говорить про полювання на маршрутки, атаки на ремонтні бригади та нову тактику РФ. Очевидці розповіли Радіо Свобода, що бачили та чому останнім часом стало набагато страшніше.

« Кружляло, кружляло – і з усієї сили у цистерну. Вже не перший день туди цілиться – упродовж тижня», – ділиться жителька приватного сектору одного з південних мікрорайонів Запоріжжя.

FPV-дрон уразив розташовану поруч із її будинком газову заправку 7 червня. Кількома днями раніше війська РФ також поцілили у розташовану неподалік станцію технічного обслуговування.

« Ми весь час у страху . Навіть не знаю, як вам пояснити це», – каже інша запоріжанка Любов.

Мешкає разом із чоловіком у приватному секторі за кілька кварталів від місця атаки. Мікрорайон, де живе, вже неодноразово зазнавав ударів FPV-дронів.

«У нас знайомі були у гостях. Кажуть, із парку бігом бігли (атака сталася ввечері 8 червня – ред.). В укритті повно людей набилося – і з велосипедами, і з собаками. Дихнути нема чим. Вирішили додому бігти. Теж пенсіонери. Каже, тільки у під’їзд заскочили, а він влетів . Вони у першому під’їзді живуть, а вдарив у передостанній. І там на 5-7-му поверхах вікна повилітали. Прямо у стіну вдарився», – ділиться Любов.

Виїжджати з міста поки не планує. Жінка та її чоловік – на пенсії. Намагаються без зайвої потреби не виходити зі свого подвір’я.

«Коли стало «шахедів» літати більше, то стало і гірше жити, і спокою жодного нема. Якщо я на вулиці і чую, то біжу у будинок. Якщо вдома, то намагаюся сісти в ту кімнату, де дві стіни.

Зараз же набагато страшніше стало. Треба щось – то виходимо. В суботу, хоч і бахкало, а я замовила ліки – поїхали в аптеку аж у кінець району. Вийшли з аптеки, а воно як жахне. Кажу: «Швидше додому». Це небезпечно і їздити транспортом, бо воно і по ньому було. Це ж що за люди, що керують ось цими, що скинули, малими дронами? Хто ними керує – посміхається і б’є по людях . Це ж що треба мати у голові? Це ж нелюди», – каже вона.

Що відбувається у Запоріжжі

Війська РФ атакують Запоріжжя із застосуванням FPV-дронів, за повідомленнями влади, близько тижня. Під ударом – різні об’єкти цивільної інфраструктури.

Так, ввечері 2 червня Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про атаку по нежитловій будівлі, внаслідок якої були вибиті вікна. Того ж дня місцеві пабліки опублікували відео свідків події: дрон атакував районну адміністрацію в одному з південних мікрорайонів Запоріжжя, обійшлося без постраждалих.

Під дроновими атаками опинився і громадський транспорт.

4 червня FPV завдав удару поряд із тролейбусом, що стояв на світлофорі в одному з районів міста.

А 8 червня дрон поцілив по маршрутному таксі на кінцевій зупинці в одному з південних мікрорайонів Запоріжжя: постраждав один працівник автопідприємства.

Наразі, за повідомленням Запорізької міської ради, в цьому мікрорайоні частково скорочено маршрути комунального транспорту.

Та випадки атак FPV наразі є не лише у південних, тобто найбільш наближених до фронту мікрорайонах Запоріжжя. Наявність таких у центральній частині міста, зокрема, підтвердив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров 8 червня в етері телемарафону «Єдині новини».

«Один дрон поцілив поблизу головної адміністративної будівлі області, другий поцілив безпосередньо біля тролейбуса (атака 4 червня, вище згадана в статті – ред.) на центральному проспекті міста Запоріжжя», – повідомив він.

Безпекова ситуація у передмісті

Погіршилася безпекова ситуація не лише в самому Запоріжжі, а й у розташованій поряд із ним Кушугумській територіальній громаді, яка вважається передмістям обласного центру.

Наприкінці минулого тижня скоротили довжину маршруту громадського транспорту, який сполучає Запоріжжя та територіальну громаду.

« Три дні кожен день билися маршрутки FPV-дронами . Тому було ухвалене рішення комісії техногенної безпеки, що маршрут буде ходити до кушугумської школи, а там розвертатися. Це тимчасово», – повідомив у своєму зверненні вдень 6 червня до громади її голова Володимир Сосуновський.

Ввечері того ж дня, 6 червня, маршрутний автобус зазнав чергової атаки FPV на території громади – загинув водій маршрутки. Після чого було повністю припинено рух громадського транспорту в Кушугумській територіальній громаді.

Через російські атаки на території громади є проблеми з електро- та водопостачанням, зв’язком. У неділю, 7 червня, Кушугумська територіальна громада зазнала атак КАБами: влада повідомила про двох загиблих та п’ятьох поранених. Громада лишилася без світла та частково без води – КАБами були пошкоджені електромережі та водогін.

«Були знищені опори високовольтних ліній. Йде процес ремонту. Але відбувається ситуація: як тільки бригада виїжджає ремонтувати, одразу з’являються ворожі FPV-дрони, починають обстріл . Навіть не справляється група охорони», – повідомив 9 червня голова територіальної громади Володимир Сосуновський.

Зазначивши, що з аналогічними проблемами у громаді зіткнулися і під час ремонту водогону, пошкодженого ударом КАБ:

«Надали свою техніку, свого водія трактора, але тільки він виїхав, працівники «Водоканалу» під’їхали працювати, одразу налетіли FPV-дрони. Почали відбиватися , швидко роз’їхалися і так не змогли далі відремонтувати прорив, бо ми бачимо, що дуже слабкий напір, подекуди немає навіть води».

Наразі у громаді заявляють про завершення ремонту пошкодженого водогону. Втім, поки публічно не називають конкретні терміни повного відновлення електропостачання.

Чому FPV-дрони почали частіше долітати до Запоріжжя?

Раніше опитані Радіо Свобода експерти називали нальоти російських FPV-дронів на Запоріжжя одним із найбільш негативних сценаріїв розвитку подій для міста. Можливість реалізації такого сценарію для міста пов’язували зі спробами військ РФ взяти під контроль селище Степногірськ та навколишні висоти на Запоріжжі.

«Для чого Степногірськ ворогу? Це можливість використовувати висоти для того, щоб ворожі обстріли доходили до південних околиць Запоріжжя, куди вже зараз добиває РСЗВ. Також можна буде використовувати і FPV-дрони якісніше», – зазначав у коментарі Радіо Свобода військовий ЗСУ, політолог Андрій Ткачук.

« Найбільш негативний сценарій – це якщо росіянам вдасться захопити район Степногірська і просунутися північніше , то для них з’являється можливість тероризувати Запоріжжя ще й FPV-дронами, в тому числі на оптоволокні.

Тому Запоріжжя може перетворитися протягом першої половини 2026 року на такий собі Херсон. І росіяни ставлять для себе за мету терор цивільного населення як невід’ємну частину будь-якої наступальної операції», – також зазначав військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

18 травня Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило про взяття Степногірська під контроль Сил оборони України.

Отож, яким чином війська РФ змогли діставати FPV-дронами до Запоріжжя, не маючи контролю над потрібними для них висотами поряд із цим містом? Пояснює директор зі стратегічних комунікацій виробника дронів «Генерал Черешня» Рудольф Акопян.

«У напрямку Запоріжжя летіло 70+ FPV-дронів, один із них вдарив по затору в центрі міста і влучив у тролейбус (атака сталася 4 червня на центральному проспекті міста – ред.). Як аж туди залітають FPV? На «шахедах» і «молніях», які росіяни використовують як носії/матку.

Якщо простіше, то «шахед» «підвозить» FPV до міста, скидає його, а той далі летить на ціль . Насправді росіяни і раніше постійно намагалися залетіти на FPV у Запоріжжя, але не вдавалося. Зараз вони змінили тактику», – пише у своєму дописі у Facebook Рудольф Акопян.

Про зміну російської тактики на Запорізькому напрямку заявляє і голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Раніше ворог намагався заносити FPV-дрони «молніями». Це йому вдавалося значно складніше, тому що «молнії» системно збиваються над територіями Запорізької області, тому ворог не досягав успіху.

На минулому тижні ворог спробував нову тактику – занести с-дрони в центр міста безпосередньо «шахедами», – повідомив 8 червня в ефірі телемарафону «Єдині новини» голова Запорізької обласної військової адміністрації.

Навесні 2026 року про застосування військами РФ на півдні тактики скидів FPV-дронів із «шахедів», «молній» та низки інших ударних та розвідувальних дронів Радіо Свобода повідомляли бійці 141-ї окремої механізованої бригади. Вони фіксували випадки заносу FPV на суміжному із Запорізьким, Олександрівському напрямку у тил на глибину до 60 кілометрів.