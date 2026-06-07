Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Через удари Росії протягом доби є загиблі в 4 прифронтових областях

Наслідки російського авіаудару, Краматорськ, Донецька область, 3 чернвя 2026 року
Наслідки російського авіаудару, Краматорськ, Донецька область, 3 чернвя 2026 року

Російські війська атакували низку областей протягом попередньої доби та ночі на 7 червня, повідомляє місцева влада.

Зокрема, відомо про двох загиблих у Донецькій області, заявив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін:

«За 6 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську і Дружківці».

Поранень зазнали троє жителів Дружківки та троє людей у Краматорську.

На Запоріжжі увечері 6 червня російські військові вдарили FPV-дроном по маршрутному таксі в селищі Кушугум, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Загинув 56-річний водій.


«Ще 25 поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю і Запорізькому району. Упродовж доби окупанти завдали 967 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області», – підсумував Федоров на ранок неділі.

Вранці голова Запорізької області повідомив про удар по Запоріжжю: постраждав приватний будинок і залізнична інфраструктура. Постраждали 45-річна жінка та 49-річний чоловік.

На вечір 6 червня було відомо про шістьох поранених у Дніпропетровській області, повідомляв голова регіону Олександр Ганжа. Серед них – 16-річний підліток.

Протягом ночі, за даними ОВА, ще один житель Дніпропетровщини, 35-річний чоловік, зазнав поранень у Синельниківському районі. 59-річний житель Нікопольського району загинув.

Протягом доби внаслідок російських атаки постраждали 14 жителів Херсонщини, заявив очільник ОВА Олександр Прокудін. Атаки пошкодили, зокрема, вісім багатоповерхівок та 15 приватних будинків, а також водонапірну башту, стільникову вежу, господарчі споруди, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Читайте також: Росія вдарила по критичній інфраструктурі Херсона, зникло світло – влада

Голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько також доповів про поранених внаслідок ударів по обласному центру вранці в неділю: постраждали чоловіки 70 і 27 років і 74-річна жінка.

У Сумській області місцева влада зафіксувала 100 російських обстрілів протягом доби. У Ворожбянській громаді внаслідок удару дрона загинув 48-річний чоловік. Поранень зазнали 86-річна жителька Шосткинської громади, 38-річний чоловік, 18-річний хлопець і 50-річна жінка в Глухівській громаді.

Також ОВА зафіксувала загибель 77-річної жінки через атаку дрона в Хутір-Михайлівській громаді 5 червня. По допомогу звернувся 46-річний чоловік, який постраждав 4 червня через удар по Середино-Будській громаді.

Одещина протягом ночі зазнала масованої атаки безпілотниками, повідомив голова області Олег Кіпер. За його даними, через це загорілася нежитлова будівля в обласному центрі:

«На жаль, постраждав 41-річний чоловік, у нього осколкові поранення, стан задовільний».


Крім того, в Чорноморську постраждали житлові будинки, газова труба, будівля на території храму й дві вантажівки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

«Що вони коять? Нелюди якісь!» Жителі Краматорська розповідають, як Росія посилила обстріл міста
Embed
«Що вони коять? Нелюди якісь!» Жителі Краматорська розповідають, як Росія посилила обстріл міста
відео Радіо Свобода

No media source currently available

0:00 0:06:43 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ


НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG