Через удари Росії протягом доби є загиблі в 4 прифронтових областях

Російські війська атакували низку областей протягом попередньої доби та ночі на 7 червня, повідомляє місцева влада.

Зокрема, відомо про двох загиблих у Донецькій області, заявив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін:

«За 6 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську і Дружківці».

Поранень зазнали троє жителів Дружківки та троє людей у Краматорську.

На Запоріжжі увечері 6 червня російські військові вдарили FPV-дроном по маршрутному таксі в селищі Кушугум, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Загинув 56-річний водій.





«Ще 25 поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю і Запорізькому району. Упродовж доби окупанти завдали 967 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області», – підсумував Федоров на ранок неділі.

Вранці голова Запорізької області повідомив про удар по Запоріжжю: постраждав приватний будинок і залізнична інфраструктура. Постраждали 45-річна жінка та 49-річний чоловік.

На вечір 6 червня було відомо про шістьох поранених у Дніпропетровській області, повідомляв голова регіону Олександр Ганжа. Серед них – 16-річний підліток.

Протягом ночі, за даними ОВА, ще один житель Дніпропетровщини, 35-річний чоловік, зазнав поранень у Синельниківському районі. 59-річний житель Нікопольського району загинув.

Протягом доби внаслідок російських атаки постраждали 14 жителів Херсонщини, заявив очільник ОВА Олександр Прокудін. Атаки пошкодили, зокрема, вісім багатоповерхівок та 15 приватних будинків, а також водонапірну башту, стільникову вежу, господарчі споруди, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

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Голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько також доповів про поранених внаслідок ударів по обласному центру вранці в неділю: постраждали чоловіки 70 і 27 років і 74-річна жінка.

У Сумській області місцева влада зафіксувала 100 російських обстрілів протягом доби. У Ворожбянській громаді внаслідок удару дрона загинув 48-річний чоловік. Поранень зазнали 86-річна жителька Шосткинської громади, 38-річний чоловік, 18-річний хлопець і 50-річна жінка в Глухівській громаді.

Також ОВА зафіксувала загибель 77-річної жінки через атаку дрона в Хутір-Михайлівській громаді 5 червня. По допомогу звернувся 46-річний чоловік, який постраждав 4 червня через удар по Середино-Будській громаді.

Одещина протягом ночі зазнала масованої атаки безпілотниками, повідомив голова області Олег Кіпер. За його даними, через це загорілася нежитлова будівля в обласному центрі:

«На жаль, постраждав 41-річний чоловік, у нього осколкові поранення, стан задовільний».





Крім того, в Чорноморську постраждали житлові будинки, газова труба, будівля на території храму й дві вантажівки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



