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Через атаку по Конотопу є перебої з електро- та водопостачанням – мер

Наслідки атаки РФ по Конотопу, 10 квітня 2026 року
Наслідки атаки РФ по Конотопу, 10 квітня 2026 року

Через російську атаку по Конотопу на Сумщині, у місті спостерігаються перебої з електро- та водопостачанням, повідомив міський голова Артем Семеніхін.

«Цілий день в місті перебої з електрикою і водопостачанням... Вода – за графіком», – написав посадовець.

Він пояснив, що після російської атаки «наразі не вдається відновити обладнання».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

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