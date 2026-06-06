Армія РФ вдруге обстріляла Миколаївщину, четверо постраждалих – Кім

У суботу, 6 червня, сили РФ вдруге атакували FPV-дроном Миколаївщину, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

«Також сьогодні вдень (6 червня – ред.) ворог атакував Горохівську громаду. Внаслідок атаки поранено чотирьох людей – двох жінок та двох чоловіків. Усі постраждалі госпіталізовані, їхній стан – середньої тяжкості. Надається вся необхідна медична допомога», – зазначив місцевий голова.

Раніше, 6 червня, в ОВА повідомили, що РФ вдарила дроном по Куцурубській громаді Миколаївщині. Внаслідок атаки загинув 64-річний чоловік. Пошкоджено автомобіль.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.