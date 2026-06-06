«Залишили «шахеди» без зв’язку». У 422-му ОПБС розповіли, як зменшили число атак по Запоріжжю

Військові 422-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ змогли ударами дроном-камікадзе «Зозуля» «залишити без зв’язку» російські «шахеди» в Запорізькій області, повідомив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії командир 422-го окремого полку безпілотних систем «Luftwaffe» ЗСУ Микола Колесник «Тайсон».

За його словами, військові полку middle-strike-дронами «Зозуля» (клас українських ударних безпілотників середньої дальності, призначених для знищення логістики та штабів противника в тилу) знищили російські MЕSH-мережі, які армія РФ використовує для керування ударними безпілотниками «Шахед», і це дозволило зменшити кількість «шахедних» атак по Запоріжжю.

Такі мережі дозволяють «шахедам» між собою обмінюватися даними й підвищують стійкість дронів до радіоелектронного впливу.

«Я багато не буду казати. Головне – обрізати їм цей зв’язок, який «Шахед» ретрансляторами передає іншим. У них тоді проблеми з керуванням, з відеосигналом. І це суто в калькуляторі, потім робимо висновки, скільки було прицільних атак взагалі, скільки «шахедів» було на певній території, де ми били цей зв’язок, і скільки зараз. Це реально арифметика, це зменшення, суттєве зменшення, в рази. Але це потрібно робити постійно, системно. Ми маємо напрацювання, ми їх будемо масштабувати, і принцип цієї роботи будемо передавати по інших частинах, підрозділах, корпусах», – сказав він.

«Це виявилося ефективним. Ми на певному відрізку залишили «шахеди» без зв’язку, щоб вони не могли прицільно з відеосупроводом наносити ураження, скажемо так. Мені є з чим порівнювати, тому що цю динаміку я спостерігаю особисто сам», – додав Колесник.

Завдяки мідл-страйк-ударам полк повністю контролює Запорізьку область, запевняє командир. Їм вдається також обходити російське ППО в окупованому Криму і вражати об’єкти енергетичної інфраструктури Джанкоя, Красноперекопська й Армянська.

Дрон-камікадзе «Зозуля» літає на відстань до 500 кілометрів і несе бойову частину до 50 кілограмів, має три з половиною метри завдовжки, майже шість метрів – розмах крил. Крейсерська швидкість – 130 кілометрів на годину. Злітна споряджена вага літака – 150 кілограмів. Дрон оснащений системою візуальної навігації і має систему протидії спуфінгу: може розпізнавати підроблений сигнал. Також літає в дощ, сніг і при мінус 27 градусів. Тривалість польоту – до дев’яти годин.

Про те, як працюють екіпажі мідл-страйк дронів 422-го окремого полку безпілотних систем «Luftwaffe» ЗСУ – дивіться у випуску Крим. Реалії: