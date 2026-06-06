Сирський: РФ лише на Олександрівському напрямку зосередила 71 тисячу військових

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що російська армія продовжує нарощувати зусилля в Україні, зокрема, лише на Олександрівському напрямку російське угруповання, за його словами, налічує понад 71 тисячу військовослужбовців.

«Ще близько такої ж кількості ворог зосередив на Гуляйпільському й Оріхівському напрямках. Ситуація залишається динамічною – активні бойові дії ведуть як російські війська, так і Сили оборони України», – написав Сирський у соцмережах, додавши, що відвідав війська, що тримають позиції у Південній операційній зоні.

Генштаб ЗСУ у своєму зведенні вранці 6 червня повідомив, що на фронті протягом минулої доби зафіксовано 269 бойових зіткнень, найбільше російських атак було на Гуляйпільському напрямку.

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За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.



Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів.



Українським силам вдалося суттєво зупинити російський наступ весняно-літньої кампанії 2026 року, пишуть аналітики.

21 травня міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).