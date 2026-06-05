Росія вже провалила свій літній наступ на фронті?

Третій армійський корпус завдав удару по логістиці російської армії в Донецьку та Луганську, про це АК повідомив у своїх соцмережах 3 червня.

За даними корпусу, під ударом опинилися російські вантажівки, «газелі» та бронетехніка, які використовувалися для потреб російської армії.

Раніше в корпусі вже заявляли, що взяли під вогневий контроль всю окуповану територію Луганської області – аж до прикордонного пункту «Ізварине».

На думку українського оператора БПЛА та автора телеграм-каналу «Сіль» Олександра Солонька, удари по трасі М4, яка пролягає біля «Ізвариного», важливіші для зупинення армії РФ, ніж навіть атаки ЗСУ по трасі М14 на півдні України. Саме М4, на думку Солонька, є головною логістичною артерією ЗС РФ у війні зараз .

До річниці Третього армійського корпусу його командир, бригадний генерал Андрій Білецький написав колонку, в якій пояснив, як їм вдалося фактично подолати просочування російських військових у своїй смузі відповідальності – головним фактором він назвав саме запровадження корпусної системи.

«Зараз усі бригади корпусу діють як єдиний організм, перебувають у постійній взаємодії та підстраховують одна одну. Немає стиків між підрозділами і нічийних ділянок, відсутня нездорова конкуренція – немає інфільтрації. Плюс – поява нових інструментів, яких не було у тимчасових структур ОСУВ та ОТУ», – пояснив Білецький.

На інших ділянках фронту, згідно з мапою DeepState, у агресора практично немає просувань.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

За даними DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.



Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів.



Українським силам вдалося суттєво зупинити російський наступ весняно-літньої кампанії 2026 року, пишуть аналітики.