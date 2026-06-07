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Новини | Суспільство

Повітряні сили: Росія запустила 236 дронів протягом ночі, 215 збили

Кулемет для збиття російських дронів приватної компанії Carmine Sky, локація не розкрита, квітень 2026 року
Кулемет для збиття російських дронів приватної компанії Carmine Sky, локація не розкрита, квітень 2026 року

Російська армія атакувала Україну протягом ночі із застосуванням 236 ударних безпілотників різних типів, повідомляє командування Повітряних сил вранці 7 червня.

Безпілотники «Шахед», «Гербера», «Італмас», імітатори «Пародія» та дрони інших типів запускали з напрямків Брянсьа, Курська, Міллєрова, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також окупованих Донеччини та Криму.

«За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 215 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в зведенні.

Військові зафіксували влучання 17 ударних БПЛА на13 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на дев’яти локаціях.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

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