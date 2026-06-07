Повітряні сили: Росія запустила 236 дронів протягом ночі, 215 збили

Російська армія атакувала Україну протягом ночі із застосуванням 236 ударних безпілотників різних типів, повідомляє командування Повітряних сил вранці 7 червня.

Безпілотники «Шахед», «Гербера», «Італмас», імітатори «Пародія» та дрони інших типів запускали з напрямків Брянсьа, Курська, Міллєрова, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також окупованих Донеччини та Криму.

«За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 215 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в зведенні.

Військові зафіксували влучання 17 ударних БПЛА на13 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на дев’яти локаціях.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.