Приватна ППО в Україні: хто має право збивати дрони та як проходить підготовка екіпажів

В Україні розвивається система приватної протиповітряної оборони. Це проєкт Міністерства оборони, згідно з яким власники бізнесу після отримання відповідних дозволів та допусків можуть самі, за допомогою своїх співробітників або спеціальних приватних охоронних компаній, захищати свої підприємства від ударів з неба. До проєкту приєдналися вже 24 компанії, серед них – великі логістичні, виробничі та торговельні. Як це працює – розбиралися кореспондентам телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії).

Стрілець підготував до бою навчальний великокаліберний кулемет «Браунінг», а на VR-окулярах – комп’ютерна картинка одного з реальних сценаріїв: російські «Шахеди» атакують об’єкти критичної інфраструктури. Завдання стрільця – відбити повітряну атаку.

Так проходить підготовка курсантів для приватної протиповітряної оборони. В іншому класі готують пілотів дронів-перехоплювачів, розповідає керівник навчального центру Антон Векленко.

«Фактично там літають різні типи дронів, зокрема і «шахеди», і дрони-розвідники ворога, які повністю відображають фізику польоту, як у реальності, і пілоти відпрацьовують маневри заходу та перехоплення. Збивають нашими класичними FPV-дронами, дронами-перехоплювачами. Або, наприклад, літакового типу. Можна обирати різні сценарії», – розповідає він.

Проєкт приватної ППО стартував ще наприкінці 2025 року. До ініціативи Міністерства оборони України приєднується все більше приватних компаній.

« Це досить різні компанії: і критичної інфраструктури, і логістичні, і енергетичні з різних сфер . Інтерес виникає у тих компаній, які насамперед бачать загрозу для свого існування . Якщо вони фізично не захистяться від засобів ураження з повітря, цей бізнес може зникнути», – каже мережі «Настоящее время» головний інспектор Міністерства оборони України Юрій Мироненко.

Приватні підрозділи діють у єдиній мережі національної протиповітряної оборони під управлінням Повітряних сил України. У групах – цивільні працівники, які пройшли навчання. Зброю можуть обирати за бажанням та фінансовими можливостями: від кулеметів до дронів-перехоплювачів, розповідає Векленко.

« Здебільшого це люди з бойовим досвідом, ветерани або ті, хто з інших причин має бойовий досвід . Чому? Тому що це справді важко. Перехоплення ворожої цілі – це еліта безпілотної авіації, я б так сказав. І ці люди вже мають первинний бойовий досвід, ми підвищуємо їхню кваліфікацію саме на перехоплення повітряних цілей», – каже він.

Представник приватної ППО повинен мати відстрочку від мобілізації або бути демобілізованим. Бронювання таким бійцям не видають.

Валерій Кочерга, директор компанії «Служба охорони «Гвардія», – колишній військовий, який звільнився в запас минулого літа. Зараз він надає послуги приватної ППО.

«Розуміючи загрози, я долучився до вирішення цих питань безпосередньо, – розповідає він мережі «Настоящее время». – Ми маємо відповідну ліцензію від МВС на провадження охоронної діяльності , отримали наказ від Міністерства оборони та повноваження щодо здійснення заходів протиповітряної оборони об’єктів критичної інфраструктури. Надалі ми співпрацюємо з великим бізнесом, який має у своїй власності в операційній роботі великі термінали».

За його словами, компанія працює і з державними підприємствами, які можуть організувати ППО або зі своїх працівників, або звернутися до такої приватної охоронної компанії. Це великі логістичні компанії або об’єкти критичної інфраструктури.

Представник компанії Carmine Sky Руслан показує одну з турелей приватної ППО: комплекс уже на бойовому чергуванні.

«Ми лише доповнюємо класичну модель ППО. Державна ППО виконує більш стратегічну роль, а ми – локальну », – каже він.

Компанія працює уже у кількох областях. «Ми самі по собі не ухвалюємо рішення, ми працюємо у зв’язці з Міністерством оборони. Ціль і дозвіл на стрільбу дають суто вони особисто, ми не можемо це робити самі по собі. Ми будуємо систему ешелонами, як цибулю із шарів», – пояснює він.

У Міністерстві оборони України кажуть, що їхня мета за допомогою приватної та класичної ППО досягти відбиття 95 відсотків повітряних атак. «Приватна ППО – не самостійна неконтрольована одиниця. Це одна зі складових багаторівневої системи протиповітряної оборони країни під управлінням Повітряного командування Повітряних сил ЗСУ », – зазначає міністерство.

«Ефективність буде така ж, як і в Повітряних силах, тому що засоби ті самі. Навчатися ми будемо так само, працювати на програмному забезпеченні та координуватися так само. Тобто я думаю, що ефективність буде досить високою», – упевнений Мироненко.

Як зазначили в міністерстві, у квітні приватна ППО вперше збила реактивний «Шахед» на швидкості понад 400 км/год.