«Демонструє загальну підтримку України». Палата представників США схвалила новий документ

ВАШИНГТОН – Палата представників США переважною більшістю голосів схвалила законопроєкт, покликаний запобігти потраплянню американських та союзницьких технологій до іранських безпілотників, які використовуються у конфліктах: від України до Близького Сходу.

Документ під назвою «Закон про блокування використання трансатлантичних технологій в іранських дронах» (H.R. 2505) був ухвалений Палатою представників 9 червня за процедурою призупинення правил, яка зазвичай застосовується до законопроєктів із широкою двопартійною підтримкою.

Законопроєкт зобов’язує Міністерство торгівлі, Державний департамент і Міністерство оборони США розробити нові стратегії для виявлення та порушення ланцюгів постачання, які дозволяють Ірану отримувати критично важливі технології для своєї програми безпілотників.

Прихильники законодавчої ініціативи сказали Радіо Свобода, що вона спрямована на вирішення давньої проблеми: в іранських дронах і далі знаходять електронні компоненти західного виробництва, попри санкції та експортні обмеження .

«Іранські безпілотники використовуються для тероризування цивільного населення та атак на американців і союзників США по всьому світу», – заявив голова комітету Палати представників у закордонних справах Браян Маст.

Під час дебатів він попередив законодавців, що такі системи часто містять технології американського та європейського походження, назвавши це постійним приводом для занепокоєння .

Акцент на технологіях подвійного призначення

Законопроєкт акцентує увагу на комерційно доступних компонентах, які часто використовуються у безпілотних системах, зокрема мікропроцесорах, мікроконтролерах, стабілізаторах напруги, цифрових сигнальних контролерах та GPS-модулях.

Американські посадовці неодноразово заявляли про виявлення електроніки західного виробництва в іранських безпілотниках, зокрема в дронах серії Shahed , які Росія використовує для ударів по українських містах та інфраструктурі.

Законопроєкт доручає Міністерству торгівлі визначити технології, які Іран використовує або може використовувати для розробки дронів, відстежити виробників і постачальників, а також виявити посередників, які допомагають Тегерану обходити експортні обмеження.

Державний департамент координуватиме роботу із союзниками для узгодження режимів експортного контролю та недопущення потрапляння чутливих технологій до Ірану через глобальні ланцюги постачання.

Міністерство оборони розроблятиме варіанти, щоб позбавити Іран доступу до ключових технологій, пов’язаних із дронами, зокрема до програмного забезпечення для проєктування та сучасного виробничого обладнання.

Україна названа одним із головних приводів для занепокоєння

Законодавці обох партій неодноразово пов’язували цей законопроєкт із війною Росії проти України.

Конгресмен Амі Бера, головний представник демократів під час дебатів щодо законопроєкту, заявив, що іранські дрони стали важливим елементом російських бойових операцій.

«Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Іран поставив Росії тисячі дронів Shahed, що дозволило здійснювати атаки на українську інфраструктуру та цивільне населення», – сказав Бера.

У розділі висновків законопроєкту зазначається, що іранські безпілотники відіграли важливу роль у російських військових діях та були використані проти цивільних населених пунктів і критичної інфраструктури.

Українські посадовці та експерти із санкційної політики давно наголошують, що постійне виявлення західних компонентів в іранських безпілотниках свідчить про наявність серйозних прогалин у системі глобального експортного контролю .

У ході українських розслідувань щодо збитих дронів Shahed неодноразово виявляли комерційну електроніку походженням із США, Європи та Азії, що підкреслює занепокоєння тим, що технології подвійного призначення продовжують потрапляти до військових програм, які перебувають під санкціями, через складні мережі посередників.

Київ також закликав ретельніше контролювати закупівельні канали в третіх країнах , стверджуючи, що Іран і Росія значною мірою покладаються на брокерів, дистриб’юторів та фіктивні компанії для придбання комерційно доступних компонентів, які можуть бути використані у виробництві озброєнь.

У законопроєкті також згадується підтримка Іраном таких угруповань, як «Хамас», «Хезболла», хусити та «Палестинський ісламський джихад». Автори документа стверджують, що поширення безпілотників є центральним елементом регіональної стратегії Тегерана .

Усунення прогалин у контролі

Прихильники законопроєкту визнають, що контроль за кінцевим використанням широко доступних комерційних технологій залишається серйозним викликом .

Багато компонентів, які використовуються у безпілотниках, мають цілком законне цивільне застосування та продаються по всьому світу, що ускладнює контроль навіть за умов масштабних санкцій.

Експерти зазначають, що проблема полягає у структурі глобальних ланцюгів постачання, де напівпровідники, навігаційні системи та компоненти управління живленням можуть проходити через численних посередників, перш ніж потрапити до кінцевого користувача . Така складність ускладнює для регуляторів повне перекриття шляхів потрапляння цих товарів до військових програм навіть за наявності експортних обмежень.

Ця проблема дедалі більше привертає увагу західних урядів та українських посадовців, які попереджають, що Іран і Росія адаптували свої методи закупівель для використання прогалин у системі експортного контролю через механізми реекспорту та посередників у третіх країнах.

Деякі аналітики застерігають, що хоча санкції можуть підвищити витрати та уповільнити закупівлі, вони не здатні повністю перекрити доступ до широко доступних технологій подвійного призначення.

Маст заявив, що чинні заходи досі не змогли повністю позбавити Іран доступу до критично важливих компонентів.

« Якщо американські та союзницькі технології й надалі опиняються всередині іранських дронів, ми повинні закрити ці прогалини , посилити контроль і тісніше співпрацювати з партнерами, щоб це зупинити», – сказав він.

Президент Американського університету в Києві та колишній спеціальний радник головнокомандувача Збройних сил України Ден Райс заявив Радіо Свобода, що цей законопроєкт відображає широку підтримку України в США та прагнення посилити тиск на Росію.

« Це дуже потрібний і дуже-дуже важливий законопроєкт , – сказав Райс. – По-перше, він демонструє загальну підтримку України американським народом через обраних представників усіх 435 виборчих округів США. По-друге, Палата представників не витрачала б час і зусилля на його ухвалення, якби він не мав справді важливого значення. Кожна вільна країна, кожна демократія повинна робити все можливе, щоб посилювати тиск на Росію ».

«Будь-який керівник американської компанії, який свідомо порушує санкції щодо технологій подвійного призначення для Росії, повинен бути притягнутий до максимально суворої відповідальності, включно зі звинуваченнями у державній зраді та заколоті», – сказав Райс.

Для набуття чинності законопроєкт ще має бути схвалений Сенатом та підписаний президентом США.

Документ вимагає, щоб Міністерство торгівлі подало свою стратегію протягом 60 днів після набуття законом чинності, Державний департамент – протягом 90 днів, а Міністерство оборони протягом 30 днів розробило військові варіанти дій і поінформувало Конгрес упродовж 45 днів.

Тепер законопроєкт передано на розгляд Сенату.