Камуфляж «зебри»: як Росія намагається заплутати українські дрони

Російську військову техніку почали фарбувати яскравими смугами, щоб заплутати системи штучного інтелекту українських дронів, стверджують експерти. Схоже, що ця тактика «маскування» вже започаткувала своєрідну гру в хованки на дорогах окупованих Росією територій України.

Останніми днями з’явилися фотографії російської військової техніки, пофарбованої у так званий «сліпучий розпис», на тлі того, як Україна нарощує кампанію мідл-страйків дронами по російській логістиці на відстані до 200 кілометрів від лінії фронту.

Україна використовує дрони-камікадзе, зокрема американські Hornet, у своїх мідл-страйках, які вже включали знищення вантажівок на дорогах, якими користуються як цивільні, так і військові.

Герт Де Куббер, фахівець з автономних систем у Військовій академії Бельгії, каже, що військові системи штучного інтелекту навчаються на зображеннях очевидних цілей перед застосуванням у бою.

Якщо такого немає в базі даних [дрона], то це впливатиме на ефективність

«Алгоритму надають дуже велику кількість маркованих зображень, і він самостійно вчиться пов’язувати такі характеристики, як кольори, візерунки, текстури та градієнти на зображенні з відповідними категоріями», – сказав він Радіо Свобода.

У контексті війни в Україні очевидними орієнтирами для алгоритмів візуального розпізнавання можуть бути темно-зелене забарвлення техніки або символ «Z» , який асоціюється з російським вторгненням.

За словами Де Куббера, візерунки, схожі на забарвлення зебри, які останнім часом з’явилися на вантажівках, можуть збивати з пантелику деякі оптичні системи наведення .

«Якщо таких сліпучих розписів немає в базі даних [дрона], вони безумовно впливатимуть на ефективність системи виявлення», – каже він.

Експерт із робототехніки додає, що у військовому застосуванні алгоритми наведення на основі штучного інтелекту повинні залишатися жорстко обмеженими .

«Якщо алгоритм навчали розпізнавати військові автобуси, ви ж не хочете, щоб він почав автоматично відносити до них шкільні автобуси».

Тодд Е. Гамфріс, експерт з аерокосмічної галузі та штучного інтелекту з Техаського університету в Остіні, погоджується, що тактика використання маскувальної фарби може бути ефективнішою, ніж багато хто усвідомлює.

Людина легко розпізнає маскування, але класифікатор ШІ доведеться перенавчати на тисячах зображень техніки із сліпучим камуфляжем

«Яскраве розфарбування виводить транспортні засоби «за межі набору» даних – для класифікатора на базі штучного інтелекту вони більше не виглядають як зображення, на яких його навчали », – сказав він Радіо Свобода.

Втім, додає Гамфріс, будь-яка конкретна схема фарбування матиме короткий термін ефективності .

« Людина легко розпізнає маскування, але класифікатор штучного інтелекту доведеться перенавчати на тисячах зображень техніки із сліпучим камуфляжем , а після цього схему фарбування можна буде змінити, і цикл почнеться знову».

Схоже, така еволюція розписів уже триває. На нещодавніх фотографіях видно російську вантажівку із закрученим чорно-білим малюнком, який відрізняється від раніше помічених у соцмережах смуг «зебри».

Представник української ініціативи Brave1, яка стоїть за багатьма українськими інноваціями на полі бою, повідомив Радіо Свобода, що російські сили «постійно випробовують нові види маскування, а ми також постійно адаптуємося, щоб забезпечити ефективність бойових операцій », додавши, що «не має коментарів щодо конкретних деталей».

Деякі експерти припускають, що дрони Hornet, які використовує Україна, здатні самостійно виявляти та атакувати цілі.

Представник Brave1 зазначає, що удари дронів «завжди санкціонує людина», додаючи, що «штучний інтелект може допомагати на певних етапах процесу, але людина завжди зберігає повний контроль».

Американські ударні дрони Hornet використовуються Україною з цієї весни і, за повідомленнями, коштують 6 000 доларів за одиницю. Дрони з пінополістиролу нібито підтримують режим «обери й забудь», коли оператор обирає конкретний об’єкт, який міг бути попередньо визначений штучним інтелектом, після чого дрон самостійно атакує ціль. Така можливість дозволяє одному оператору одночасно контролювати кілька дронів, які шукають цілі.

Російські військові вже використовували подібні методи приховування під час війни проти України. У 2023 році увагу спостерігачів привернули фотографії російських літаків високої вартості з автомобільними шинами, розміщеними на крилах.

Наступного року тодішня головна технологічна директорка Центрального командування США Шайлер Мур згадала цей випадок під час дискусії про наведення на основі штучного інтелекту як «класичний невтаємничений приклад» маскування.

« Ви шукаєте літак, але якщо покласти шини на його крила, раптом виявляється, що багатьом системам комп’ютерного зору стає важко зрозуміти, що це літак », – сказала вона.

Для далекобійних ракет, які можуть бути запрограмовані на автономне виявлення літаків на аеродромі та наведення на них, подібне просте маскування здатне вводити в оману навіть сучасні системи озброєнь.

Раніше Росія також малювала на своїх базах контури підводних човнів і літаків, намагаючись заманити потенційні ракети по порожніх бетонних майданчиках.