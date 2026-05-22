«Хезболла» атакує Ізраїль дронами на оптоволокні. Навчила Росія?

Коли 19 травня озброєний квадрокоптер перелетів через південний кордон Лівану до Ізраїлю, один із солдатів Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вибіг на сусідній пагорб і спробував зачепити оптоволоконний кабель управління дрона шматком металобрухту.

Ця вражаюча сцена, зафіксована фотожурналістами на мілітаризованому кордоні, стала найяскравішим прикладом використання оптоволоконних дронів – вперше застосованих російськими військовими та нині широко поширених в Україні – бойовиками підтримуваної Іраном «Хезболли» (угруповання «Хезболла» у США визнане терористичним, у Лівані діє легально, є ще політична партія під такою назвою).

Водночас це підкреслює вразливість навіть найрозвиненіших армій світу перед дешевими інноваціями у сфері дронів.

За останній місяць бойовики «Хезболли» вбили трьох військових ЦАХАЛу та одного ізраїльського цивільного за допомогою дронів-камікадзе, керованих через оптоволоконні кабелі завдовжки в кілька кілометрів.

У відповідь прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про створення групи для протидії загрозі прив’язаних дронів. Ізраїль забезпечує цю групу «необмеженим бюджетом» на тлі дедалі гучнішої критики в країні через недостатню готовність до зброї, яка вперше з’явилася у 2024 році.

Повідомляється, що ЦАХАЛ раніше відхилив пропозиції Києва навчити ізраїльських військових методам боротьби з дронами.

Водночас 17 травня Нетаньягу заявив, що попереджав про загрозу озброєних квадрокоптерів ще за кілька років до нинішньої кризи.

«Побачивши війну в Україні, я подумав, що це також може стати інструментом на нашому полі бою», – сказав Нетаньягу під час засідання уряду.

На відміну від радіокерованих дронів, які вразливі до електронного глушіння та потребують прямої видимості передавача, оптоволоконні дрони можна спрямовувати практично в будь-яке місце, де є простір для польоту.

В Україні зафіксовано випадки, коли досвідчені оператори дронів запускали свої пристрої через вікна у будівлі, шукаючи солдатів російської армії за кілька кілометрів углиб окупованої території.

Така свобода польоту, обмежена лише зарядом батареї та довжиною кабелю дрона, породжує загрозу того, що бойовики виходитимуть із тунелів, щоб запустити дрон, а потім керувати ним непомітно з-під землі.

Прив’язані квадрокоптери не залишають радіо- або теплових слідів, які можна відстежити, а їхні невеликі розміри дозволяють уникати багатьох радарних систем за умови польоту на низькій висоті на тлі складного ландшафту.

Деякі експерти вважають, що поява оптоволоконних дронів у «Хезболли» свідчить про передання Росією Ірану інформації про цю технологію. Інші ж вважають імовірнішим інший, можливо, ще тривожніший сценарій.

Ніколь Граєвскі, експертка з російсько-іранських відносин, заявила Радіо Свобода, що оптоволоконний дрон, сфотографований 19 травня (нижче), ідентичний конфігураціям, які використовують російські війська в Україні.

Вона вказує на великі запаси російської зброї у «Хезболли» як на можливий доказ того, що технологія прив’язаних дронів «або надходить безпосередньо від росіян, або через іранців за посередництва Росії».

Москва заперечує постачання зброї «Хезболлі».

Однак, оскільки російське вторгнення в Україну стало найбільш візуально задокументованою війною в історії людства, інші аналітики вважають, що бойовики «Хезболли» могли самостійно відтворити обладнання та тактику на основі відеозаписів російського вторгнення.

«Для цього не потрібно багато розвідданих, – сказав Радіо Свобода Яаков Лаппін. – «Хезболла» спостерігала за використанням дронів FPV, які мали значний ефект на полях бою в Україні, і вирішила перейняти цей досвід».

Ізраїльський військовий аналітик додав, що всі компоненти для дронів, окрім вибухових боєголовок, «вільно продаються в інтернеті».

Деякі китайські сайти відкрито рекламують компоненти для оптоволоконних дронів, зокрема котушки з кабелем довжиною до 30 кілометрів.

Моніка Альборн, аналітикиня популярного акаунта Drone Wars у соцмережах, також вважає, що поява дронів «Хезболли» може бути простим випадком наслідування. Вона зазначає, що видимість у соцмережах «означає, що концепції, конфігурації та тактики можуть досить швидко поширюватися між різними театрами бойових дій».

Подібне поширення військових інновацій спостерігалося й останніми роками, зокрема у використанні скидання вибухових пристроїв із дронів. Цю тактику вперше помітили у пропагандистських відео екстремістського угруповання «Ісламська держава» на початку 2017 року, а згодом її перейняли бійці в Україні та в інших країнах.

«Жодна з наявних [ізраїльських] систем захисту не розроблялася для загрози прив’язаних FPV-дронів», – каже Лаппін.

За його словами, перші спроби, що з’являються в Ізраїлі для протидії новій загрозі, включають «дрони-перехоплювачі, електрооптичні та акустичні сенсори, комп’ютеризовані приціли, а також потенційно лазери та/або кулемети, керовані сенсорами».

І Росія, і Україна розробили кінетичні засоби боротьби з дронами, зокрема легкі перехоплювачі, які запускаються з руки, та сіткомети, які мали певний задокументований успіх на полі бою.