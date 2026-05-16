У Лівані заявили про нові ізраїльські удари через день після заяв про продовження перемир’я

Державне інформаційне агентство Лівану NNA повідомило, що 16 травня Ізраїль завдав ударів по понад 20 ліванських селах, тоді як Тель-Авів заявив, що цілив по бойовиках «Хезболли» й оголосив попередження про евакуацію цивільних осіб у дев’яти селах.

Це сталося через день після того, як Державний департамент США заявив, що Ізраїль і Ліван домовилися про 45-денне продовження перемир’я, щоб «забезпечити подальший прогрес», й оголосив про подальші переговори за посередництва США пізніше цього місяця і в червні.

«Ми сподіваємося, що ці обговорення сприятимуть міцному миру між двома країнами, повному визнанню суверенітету і територіальної цілісності один одного, а також встановленню справжньої безпеки вздовж їхнього спільного кордону», – написав речник Державного департаменту Томмі Піготт у соцмережі X.

За словами Піготта, новий раунд політичних консультацій пройде 2–3 червня, а 29 травня у Пентагоні стартують переговори з питань безпеки за участю військових делегацій Ізраїлю й Лівану.

Ізраїль почав завдавати ударів по бойовиках «Хезболли» в Лівані з 2 березня, через два дні після початку американсько-ізраїльської війни з Іраном, коли сили «Хезболли» відкрили вогонь на підтримку Тегерана.

«Хезболла» – це бойова група і політична партія, яка контролює значну частину південного Лівану. Сполучені Штати вважають її терористичною організацією, тоді як Європейський Союз вніс до чорного списку лише її збройне крило.

Перемир’я, що діє з 17 квітня, зменшило бойові дії між Ізраїлем і «Хезболлою», але не зупинило їх. З того часу внаслідок ударів загинули сотні людей, і кожна сторона звинувачує іншу в численних порушеннях.

Влада Лівану заявляє, що з моменту відновлення бойових дій на початку березня загинули близько 2900 людей, зокрема майже 200 дітей. Радіо Свобода не може незалежно перевірити це твердження.