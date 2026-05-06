Ізраїль завдав удару по Лівану

Ізраїль завдав удару по столиці Лівану Бейруту, повідомили ввечері 6 травня прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу і міністр оборони Ісраель Кац. Це перший ізраїльський удар по Лівану за місяць, зазначає The Times of Israel.

За словами ізраїльських лідерів, ціллю удару був командир сил «Радван» угруповання «Хезболла». Цей підрозділ, як стверджується, несе відповідальність за обстріл ізраїльських населених пунктів та шкоду військовим.

Армія оборони Ізраїлю поки не коментувала удар по Лівану.

Наприкінці квітня Нетаньягу наказав «завдати потужного удару» по цілях «Хезболли» в Лівані. Рішення про це влада Ізраїлю пояснювала порушенням режиму припинення вогню з боку «Хезболли». Угруповання запустило ракети і дрони по півночі Ізраїлю та по ізраїльських підрозділах на півдні Лівану.

Це перший удар Ізраїлю по Бейруту за останній місяць. Попередній ізраїльські військові завдали 8 квітня, а 16 квітня Ізраїль і Ліван домовилися про припинення вогню. Невдовзі після того, як перемир’я набрало чинності, Ліван заявив, що Ізраїль порушує його. Після цього президент США Дональд Трамп обіцяв, що Ізраїль більше не бомбардуватиме Ліван.