12 ізраїльських військових поранені після удару «Хезболли»

Південний Ліван, фото ілюстративне
Південний Ліван, фото ілюстративне

12 ізраїльських військовослужбовців зазнали поранень унаслідок удару безпілотника, запущеного, як стверджується, ліванським угрупованням «Хезболла» (визнане терористичним у США, в ЄС терористичним визнане його озброєне крило, в Лівані діє легально). Удар був завданий по півночі Ізраїлю.

Ізраїльські військові звинуватили «Хезболлу» в порушенні режиму припинення вогню. Протягом 30 квітня Ізраїль завдав кількох ударів по території Лівану. Повідомляється, що на півдні Лівану були уражені будинки, де перебували бійці «Хезболли». За даними ліванської влади, є вбиті та поранені. Також у четвер Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) попередила про необхідність евакуації жителів ще 15 населених пунктів на півдні Лівану.

Бойові дії між Ізраїлем та проіранським угрупованням «Хезболла» відновилися в березні, після того, як Ізраїль та США стали завдавати ударів по Ірану. У квітні Ізраїль і ліванська влада досягли угоди про перемир’я. 24 квітня президент США Дональд Трамп заявив про його продовження на три тижні.

Але Ізраїль та «Хезболла» продовжують обмінюватися обстрілами, попри раніше оголошене перемир’я, а впродовж останніх днів їхня інтенсивність зросла. У ЦАХАЛ заявляють, що перемир’я де-факто не діє.

Влада Ізраїлю заявляє, що хоче встановити «буферну зону» в південному Лівані, щоб запобігти можливим нападам «Хезболли». Ізраїльські військові продовжують залишатися на частині територій у південному Лівані, звідки втекли від війни сотні тисяч людей. Через бойові дії десятки тисяч жителів північного Ізраїлю залишили свої будинки, влада каже, що близько 20% населення півночі стали внутрішньо переміщеними особами.

